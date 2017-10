AAA西島×宇野が歌う「美女と野獣」 待望の配信スタート

ダンス&ボーカルグループ・ AAA 宇野実彩子 が歌うディズニー映画の主題歌「美女と野獣」がきょう11日より配信を開始した。今年4月にYouTubeで公開された動画が大好評だったが、今回新たなアレンジでレコーディングされた別バージョンで待望の音源化が実現した。

【写真】その他の写真を見る

同曲は『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』を手がけたケニー・オルテガをエグゼクティブ・プロデューサーに迎え、日本のアーティスト16組が大胆にアレンジされたディズニー作品の名曲を歌い上げるカバーアルバム『Thank You Disney』(25日発売)に収録されており、先行配信楽曲としてリリースされた。動画は、同映画を試写会で鑑賞し感銘を受けた西島と宇野が、「この映画主題歌を2人で歌ってみたい」と意気投合し“歌ってみた”企画に至ったもの。再生回数は現在1000万回を突破している。