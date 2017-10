ロックバンド・ Hi-STANDARD の18年ぶりとなるオリジナルフルアルバム『The Gift』(4日発売)が初週で12.2万枚を売り上げ、10/16付オリコン週間アルバムランキング1位に初登場。自身初のアルバム首位に輝いた。アルバム過去最高位は、『MAKING THE ROAD』(1999年7/12付)、『Love Is A Battlefield』(2000年4/17・4/24付 ※2ndシングルとして発売されているが、発売当時のランキング規定によりアルバム扱いとして集計)で記録した3位。昨年に事前告知なしで16年半ぶりにリリースしたシングル「ANOTHER STARTING LINE」(2016年10月発売、最高1位)に続き、アルバムでも初の首位を獲得した。以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: The Gift / Hi-STANDARD2位: identity / 山本彩 3位: A3! Blooming SPRING EP / Various Artists4位: A3! Blooming SUMMER EP / Various Artists5位: crossroads / fripSide 6位: ザ・ベスト / アリアナ・グランデ 7位: MODERN TIMES / PUNPEE 8位: Re: Dream / Dream Ami 9位: 二天一流 / 伊東歌詞太郎10位: アズ・ユー・ワー / リアム・ギャラガー 11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。