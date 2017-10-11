10/16付週間シングルランキング1位はSexy Zoneの「ぎゅっと」
人気グループ・Sexy Zoneの最新シングル「ぎゅっと」（4日発売）が初週11.9万枚を売り上げ、10/16付オリコン週間シングルランキングで初登場1位を獲得した。シングル首位は1stシングル「Sexy Zone」（2011年11月発売）から14作連続。デビューからのシングル連続1位獲得作品数を14作に更新し、歴代6位をキープした。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： ぎゅっと ／ Sexy Zone
2位： 邪魔しないで Here We Go!/弩級のゴーサイン/若いんだし! ／ モーニング娘。’17
3位： Eternal Love ／ EXILE TAKAHIRO
4位： あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD 3rdシリーズ vol.6 UNDEAD(Gate of the Abyss) ／ UNDEAD(朔間零(増田俊樹),羽風薫(細貝圭),大神晃牙(小野友樹),乙狩アドニス(羽多野渉))
5位： I can’t say NO!!!!!!! ／ BiS
6位： あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD 3rdシリーズ vol.5 2wink(TRICK with TREAT!!(with UNDEAD)) ／ 2wink(葵ひなた&葵ゆうた(斉藤壮馬))
7位： ジェリービーンズ ／ ふわふわ
8位： 今夜/ナミノウタゲ ／ BRAHMAN
9位： Wonderful Story ／ アイドルカレッジ
10位： 「70cm四方の窓辺」 ／ ROTTENGRAFFTY
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： ぎゅっと ／ Sexy Zone
2位： 邪魔しないで Here We Go!/弩級のゴーサイン/若いんだし! ／ モーニング娘。’17
3位： Eternal Love ／ EXILE TAKAHIRO
4位： あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD 3rdシリーズ vol.6 UNDEAD(Gate of the Abyss) ／ UNDEAD(朔間零(増田俊樹),羽風薫(細貝圭),大神晃牙(小野友樹),乙狩アドニス(羽多野渉))
5位： I can’t say NO!!!!!!! ／ BiS
6位： あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD 3rdシリーズ vol.5 2wink(TRICK with TREAT!!(with UNDEAD)) ／ 2wink(葵ひなた&葵ゆうた(斉藤壮馬))
7位： ジェリービーンズ ／ ふわふわ
8位： 今夜/ナミノウタゲ ／ BRAHMAN
9位： Wonderful Story ／ アイドルカレッジ
10位： 「70cm四方の窓辺」 ／ ROTTENGRAFFTY
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。