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10/16付週間シングルランキング1位はSexy Zoneの「ぎゅっと」


Sexy Zoneの新曲がシングル14作連続で1位に

拡大写真Sexy Zoneの新曲がシングル14作連続で1位に

　人気グループ・Sexy Zoneの最新シングル「ぎゅっと」（4日発売）が初週11.9万枚を売り上げ、10/16付オリコン週間シングルランキングで初登場1位を獲得した。シングル首位は1stシングル「Sexy Zone」（2011年11月発売）から14作連続。デビューからのシングル連続1位獲得作品数を14作に更新し、歴代6位をキープした。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位：　ぎゅっと ／ Sexy Zone

2位：　邪魔しないで Here We Go!/弩級のゴーサイン/若いんだし! ／ モーニング娘。’17

3位：　Eternal Love ／ EXILE TAKAHIRO

4位：　あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD 3rdシリーズ vol.6 UNDEAD(Gate of the Abyss) ／ UNDEAD(朔間零(増田俊樹),羽風薫(細貝圭),大神晃牙(小野友樹),乙狩アドニス(羽多野渉))

5位：　I can’t say NO!!!!!!! ／ BiS

6位：　あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD 3rdシリーズ vol.5 2wink(TRICK with TREAT!!(with UNDEAD)) ／ 2wink(葵ひなた&葵ゆうた(斉藤壮馬))

7位：　ジェリービーンズ ／ ふわふわ

8位：　今夜/ナミノウタゲ ／ BRAHMAN

9位：　Wonderful Story ／ アイドルカレッジ

10位：　「70cm四方の窓辺」 ／ ROTTENGRAFFTY

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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