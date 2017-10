[Alexandros]10ヶ月ぶりシングル「明日、また」 ラバーバンド付き盤も

ロックバンド [Alexandros] が、11月29日に10ヶ月ぶりのシングル「明日、また」を発売することが決定し、新ビジュアルとジャケット写真を公開した。

俳優・ 岡田将生 が出演する「クロレッツ」CMソングとして放送中の同曲は、バンドの基本姿勢である「誰に何を言われようと自分の意思を押し通すんだ」という気持ちと、自分のことを信じる大切さを力強く発信する歌詞が印象的。各地の夏フェスでも披露され、会場を沸かせた高揚感あふれる楽曲となっている。カップリングには、東京・伊勢丹新宿店本館で先月開催されたヨウジヤマモト×[Alexandros]カプセルコレクションの会場限定で流されていた「Come Closer」、さらにライブで盛り上がること必至な「I Don’t Believe In You」が収録されている。 川上洋平 (Vo/G)は「現在アレキはほぼ毎日のように曲作りをしており、山のように(中にはウンザリするほどクソみたいなものも)あるのですが、その中から今この瞬間に発表したい楽曲を厳選致しました。内容についていろいろ書こうと思ったのですが、そもそも曲について語るなんてよくわからない話なので『聴いてください』とだけ書いておきます。その他にも2曲ほど、久々にB面曲をこしらえました。3曲とも全く違った作風になっているのでカルビ、ハラミ、塩タンを堪能するように11/29の日に楽しんでもらえればと思います」とファンにメッセージを送っている。本作は、完全生産限定盤(CD+ラバーバンド)、通常盤(CD)の2形態。ラバーバンドには、新しくなった[Alexandros]ロゴと、表題曲の歌詞の中でも象徴的なフレーズ「WE’RE THE LIGHT」がデザインされた今回限りのグッズとなっている。