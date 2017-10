【オリコン】Hi-STANDARD、18年ぶり新アルバム初1位 無告知発売DVDも

■禁無断複写転載

※オリコンランキング(売上枚数のデータ等)の著作権その他の権利はオリコンに帰属していますので、無断で番組でのご使用、Webサイト(PC、スマホ、SNS)や雑誌等で掲載するといった行為は固く禁じております。

ロックバンド・ Hi-STANDARD の18年ぶりとなるオリジナルフルアルバム『The Gift』(4日発売)が初週で12.2万枚を売り上げ、10/16付オリコン週間アルバムランキング1位に初登場。自身初のアルバム首位に輝いた。また、事前告知なく同時発売されたDVD『Live at AIR JAM 2000』も初週3.0万枚をセールスし、週間DVDランキング総合首位を獲得した。アルバム過去最高位は、『MAKING THE ROAD』(1999年7/12付)、『Love Is A Battlefield』【※】(2000年4/17・4/24付)で記録した3位。昨年に事前告知なしで16年半ぶりにリリースしたシングル「ANOTHER STARTING LINE」(2016年10月発売、最高1位)に続き、アルバムでも初の首位を獲得した。◆DVD総合首位はインディーズ作品最多の通算3作目アルバムと同時に、2000年8月に千葉・マリンスタジアム(現ZOZOマリンスタジアム)で開催されたパンクロックフェス『AIR JAM 2000』の自身のライブ部分を収録したDVD『Live at AIR JAM 2000』をリリースし、同日付の週間DVDランキング総合首位に。DVD総合1位は『Live at AIR JAM 2011』(2012年2月発売)から3作連続通算3作目。これまで通算2作で並んでいた矢沢永吉を上回り、インディーズレーベル作品最多記録となった。『AIR JAM 2000』はこれまでにVHSでは発売されていたが、ノーカット版(12曲、50分)のパッケージ化は初。事前告知一切なくアルバムと同時発売され、ネットを賑わせた。Hi-STANDARDは新アルバムを引っさげ、26日から全国アリーナ&ライブハウスツアー『The Gift TOUR』をスタートさせる。【※】「Love Is A Battlefield」(2000年4月発売)は2ndシングルとして発売されているが、発売当時のランキング規定によりアルバム扱いとして集計された