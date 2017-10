米歌手 アリアナ・グランデ のキャリア初にして日本限定のベストアルバム『The Best』(9月27日配信)が、週間3878ダウンロード(DL)で10/9付オリコン週間デジタルアルバムランキング1位に初登場した。女性ソロアーティストの洋楽作品が1位を獲得したのは、2016年11/14付でランキング発表開始以来初となる。以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: The Best / アリアナ・グランデ2位: Mr.Children 1992-2002 Thanksgiving 25 / Mr.Children3位: Mr.Children 2003-2015 Thanksgiving 25 / Mr.Children4位: 2V-ALK / SawanoHiroyuki[nZk] 5位: BEST FICTION / 安室奈美恵 6位: Ballada / 安室奈美恵7位: LOVE YOURSELF 承 'Her' / BTS( 防弾少年団 8位: がらくた / 桑田佳祐 9位: Stargazing - EP / Kygo10位: アンコール / back number 11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。