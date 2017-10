“SNSで話題”美人米国歌手セリーヌ・ファラクが来日 丁寧ファンサービスで魅了

米国出身モデル・歌手のセリーヌ・ファラク(20)が来日し、5日、東京・Spotify オフィスで行われた『Spotify×Celine Farach 新曲先行試聴会』に出席。ファンと交流する時間では、一人ひとりハグをして感謝を伝えるなど、“神対応”で接した。

マイアミ出身のファラクは、ファッションモデルとしてデビュー後、シンガーソングライターとしても活動している。今年夏、水着姿の写真がSNSで拡散されると、美貌と抜群のスタイルが話題になり、自身のインスタグラムが一時ダウンするほど注目された。この日も笑顔で登場すると、観客から「かわいい」と歓声が上がった。「Run This Town」(20日配信)、新曲「EFF U」(27日配信)の試聴が行われたほか、サプライズで「Tears」(配信中)を披露。今回が3度目の来日だといい、「まだ自分にとって刺激に満ちている場所です。エレベーターとか車とか反応してしまいます」と目を輝かせ、「キティちゃんのお店に行って、いっぱい買っちゃった。5歳くらいのときから大好きなんです」と声を弾ませた。最後には、招待された30名一人ひとりと写真を撮り、会話を楽しむなど丁寧にファンサービス。女性ファンには「You are so KAWAII」と話しかけるなど、気さくな人柄でも魅了し、「すごく楽しかった。ファンと会って、それまでの10倍感謝の気持ちが沸きました。どれだけ自分を好きでいてくれるか感じたので、私もみんなを大好きになりました」と喜んでいた。