大手芸能事務所・研音に所属する若手俳優たちが一堂に会し、ダンスや歌などのライブパフォーマンスを披露するイベント『MEN ON STYLE 2017』が、12月28・29日に東京・豊洲PITで今年も開催される。今年で6回目を迎える同イベント。参加メンバーは、過去に出演経験のある 竜星涼 (24)、 瀬戸利樹 (21)、 山本涼介 (22)、 永瀬匡 (24)、 市川知宏 (25)、 入江甚儀 (24)、 上杉柊平 (25)に加え、映画『兄に愛されすぎて困っています』などに出演した 小林亮太 (18)が新加入する。小林は「ずっと念願だった『MEN ON STYLE』出演。少しずつ実感が湧いてきて、本当に心からうれしく、ワクワクしています」と感激し「応援してくださっている皆さんと直接会えるのが、楽しみで待ち遠しいです! 年末に最高の笑顔と思い出を届けられるように、自分らしく全力で頑張るので、ぜひ皆さん遊びに来てください」と呼びかけている。今年は「For you 〜With you」がテーマ。 南流石 氏が総合演出を務め、観客も巻き込んだ参加型のステージ構成となる。また、カメラマンの富取正明氏が撮影したメインビジュアルも公開された。■『MEN ON STYLE 2017』公式サイトhttp://ken-on.com/menonstyle/