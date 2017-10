リンキン・パーク、11月の来日公演中止 ファン&ワンオクへメッセージ「再びステージに…」

米ロックバンド、 リンキン・パーク の4年ぶりの来日公演(11月2日〜5日 千葉・幕張メッセ国際展示ホール9〜11)全日程の中止が4日、発表された。主催のH.I.Pは「チェスター・ベニントン氏の訃報を受けてから、今日までバンド、マネージメント、主催者間で協議を重ねてまいりましたが、残念ながら、来日公演をキャンセルさせていただく事となりました」と説明した。リンキン・パークも「親愛なる日本のファンの皆様、そしてONE OK ROCKへ」として声明を発表。「我々は皆さんと会うことを大変楽しみにしていましたが、残念ながら予定していた東京での公演を行うことができなくなりました」。「チェスターが亡くなってしまった中でも、我々は心の底からこの公演を行いたいと願い、今日この日まで11月の公演に関して言及しておりませんでした。バンドは日々悲しみを乗り越え、親愛なる友を無くしても再びステージに上がることに向けて動いています。皆さんの愛とサポート、そしてご理解に心から感謝しています」とコメントした。また、H.I.Pは中止の発表とともに「公演を楽しみにされていたお客様には多大なるご迷惑をおかけいたします事、深くお詫び申し上げます」と謝罪。同公演のチケット代金の払い戻しは、10月5日午前10:00〜11月5日午後11:59の期間で実施するとし「詳細に関しては各プレイガイドの払い戻し詳細をご確認ください」と伝えている。リンキン・パークのコメントは以下の通り<LINKIN PARKからお詫び>親愛なる日本のファンの皆様、そしてONE OK ROCKへ:我々は皆さんと会うことを大変楽しみにしていましたが、残念ながら予定していた東京での公演を行うことができなくなりました。チェスターが亡くなってしまった中でも、我々は心の底からこの公演を行いたいと願い、今日この日まで11月の公演に関して言及しておりませんでした。バンドは日々悲しみを乗り越え、親愛なる友を無くしても再びステージに上がることに向けて動いています。皆さんの愛とサポート、そしてご理解に心から感謝しています。-リンキン・パーク<英語原文>To our wonderful fans in Japan and our brothers in One OK Rock:We have been looking forward to being with all of you, but unfortunately cannot play our previously scheduled performances in Tokyo. Until now, we have not communicated about our November shows because we sincerely wished to play, even in the wake of Chester's passing. We are working each day to grieve, heal, and work towards stepping on stage together without our dear friend. We are so grateful for your love and support. Our sincere appreciation for your kind understanding.-LINKIN PARK