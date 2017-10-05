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10/9付週間Blu-ray総合ランキング1位は『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-』

DVD／BD『劇場版 ソードアート・オンライン −オーディナル・スケール−（完全生産限定版）』（C）2016 川原 礫／KADOKAWA　アスキー・メディアワークス刊／SAO MOVIE Project

拡大写真DVD／BD『劇場版 ソードアート・オンライン −オーディナル・スケール−（完全生産限定版）』（C）2016 川原 礫／KADOKAWA　アスキー・メディアワークス刊／SAO MOVIE Project

　川原礫の人気小説を原作とした『ソードアート・オンライン』シリーズ初の劇場版を映像作品化した『劇場版 ソードアート・オンライン −オーディナル・スケール−（完全生産限定版）』（9月27日発売）のBlu-ray Disc（以下BD）とDVDが、それぞれ初週で8.9万枚、2.0万枚を売り上げ、10/9付オリコン週間BD／DVD両ランキングで総合1位に初登場した。同シリーズの映像作品がBD／DVDで同時に総合1位を獲得したのは初となる。

以降10位までのBD総合ランキングとあわせご紹介します。

1位：　劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-(完全生産限定版) ／ アニメーション

2位：　ラブライブ!サンシャイン!! Aqours First LoveLive! 〜Step! ZERO to ONE〜 Blu-ray Memorial BOX ／ Aqours

3位：　劇場版 黒子のバスケ LAST GAME ／ アニメーション

4位：　戦姫絶唱シンフォギアAXZ 1【期間限定版】 ／ アニメーション

5位：　クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い 8(完全生産限定版) ／ アニメーション

6位：　劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-(通常版) ／ アニメーション

7位：　活撃 刀剣乱舞 3(完全生産限定版) ／ アニメーション

8位：　冴えない彼女の育てかた♭ 3(完全生産限定版) ／ アニメーション

9位：　エロマンガ先生 4(完全生産限定版) ／ アニメーション

10位：　TVアニメ「月がきれい」Blu-ray Disc BOX(初回生産限定版) ／ アニメーション

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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