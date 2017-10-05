10/9付週間Blu-ray総合ランキング1位は『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-』
川原礫の人気小説を原作とした『ソードアート・オンライン』シリーズ初の劇場版を映像作品化した『劇場版 ソードアート・オンライン −オーディナル・スケール−（完全生産限定版）』（9月27日発売）のBlu-ray Disc（以下BD）とDVDが、それぞれ初週で8.9万枚、2.0万枚を売り上げ、10/9付オリコン週間BD／DVD両ランキングで総合1位に初登場した。同シリーズの映像作品がBD／DVDで同時に総合1位を獲得したのは初となる。
以降10位までのBD総合ランキングとあわせご紹介します。
1位： 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-(完全生産限定版) ／ アニメーション
2位： ラブライブ!サンシャイン!! Aqours First LoveLive! 〜Step! ZERO to ONE〜 Blu-ray Memorial BOX ／ Aqours
3位： 劇場版 黒子のバスケ LAST GAME ／ アニメーション
4位： 戦姫絶唱シンフォギアAXZ 1【期間限定版】 ／ アニメーション
5位： クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い 8(完全生産限定版) ／ アニメーション
6位： 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-(通常版) ／ アニメーション
7位： 活撃 刀剣乱舞 3(完全生産限定版) ／ アニメーション
8位： 冴えない彼女の育てかた♭ 3(完全生産限定版) ／ アニメーション
9位： エロマンガ先生 4(完全生産限定版) ／ アニメーション
10位： TVアニメ「月がきれい」Blu-ray Disc BOX(初回生産限定版) ／ アニメーション
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
以降10位までのBD総合ランキングとあわせご紹介します。
1位： 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-(完全生産限定版) ／ アニメーション
2位： ラブライブ!サンシャイン!! Aqours First LoveLive! 〜Step! ZERO to ONE〜 Blu-ray Memorial BOX ／ Aqours
3位： 劇場版 黒子のバスケ LAST GAME ／ アニメーション
4位： 戦姫絶唱シンフォギアAXZ 1【期間限定版】 ／ アニメーション
5位： クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い 8(完全生産限定版) ／ アニメーション
6位： 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-(通常版) ／ アニメーション
7位： 活撃 刀剣乱舞 3(完全生産限定版) ／ アニメーション
8位： 冴えない彼女の育てかた♭ 3(完全生産限定版) ／ アニメーション
9位： エロマンガ先生 4(完全生産限定版) ／ アニメーション
10位： TVアニメ「月がきれい」Blu-ray Disc BOX(初回生産限定版) ／ アニメーション
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。