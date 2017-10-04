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10/9付週間アルバムランキング1位はBTS(防弾少年団)の『LOVE YOURSELF 承‘Her’』


防弾少年団がアルバム2作目の首位を獲得

拡大写真防弾少年団がアルバム2作目の首位を獲得

　韓国の男性7人組ヒップホップグループ・BTS（防弾少年団）のアルバム『LOVE YOURSELF 承‘Her’』（9月18日発売）が週間5.2万枚（累積6.9万枚　※輸入盤との合算）を売り上げ、10/9付オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得した。

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以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位：　LOVE YOURSELF 承‘Her’ ／ BTS(防弾少年団)

2位：　ザ・ベスト ／ アリアナ・グランデ

3位：　ラララ 〜愛をありがとう〜 ／ VIXX

4位：　1×1=1(TO BE ONE) ／ Wanna One

5位：　劇場版KING OF PRISM -PRIDE the HERO-Song&Soundtrack ／ Various Artists

6位：　がらくた ／ 桑田佳祐

7位：　NAMiDA ／ KANA-BOON

8位：　3周まわって素でLive!〜THE HOUSE PARTY!〜 ／ 久保田利伸

9位：　ナユタン星への快爽列車 ／ ナユタン星人×Sou

10位：　SKEフェスティバル ／ SKE48(teamE)

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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