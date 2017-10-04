10/9付週間アルバムランキング1位はBTS(防弾少年団)の『LOVE YOURSELF 承‘Her’』
韓国の男性7人組ヒップホップグループ・BTS（防弾少年団）のアルバム『LOVE YOURSELF 承‘Her’』（9月18日発売）が週間5.2万枚（累積6.9万枚 ※輸入盤との合算）を売り上げ、10/9付オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： LOVE YOURSELF 承‘Her’ ／ BTS(防弾少年団)
2位： ザ・ベスト ／ アリアナ・グランデ
3位： ラララ 〜愛をありがとう〜 ／ VIXX
4位： 1×1=1(TO BE ONE) ／ Wanna One
5位： 劇場版KING OF PRISM -PRIDE the HERO-Song&Soundtrack ／ Various Artists
6位： がらくた ／ 桑田佳祐
7位： NAMiDA ／ KANA-BOON
8位： 3周まわって素でLive!〜THE HOUSE PARTY!〜 ／ 久保田利伸
9位： ナユタン星への快爽列車 ／ ナユタン星人×Sou
10位： SKEフェスティバル ／ SKE48(teamE)
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： LOVE YOURSELF 承‘Her’ ／ BTS(防弾少年団)
2位： ザ・ベスト ／ アリアナ・グランデ
3位： ラララ 〜愛をありがとう〜 ／ VIXX
4位： 1×1=1(TO BE ONE) ／ Wanna One
5位： 劇場版KING OF PRISM -PRIDE the HERO-Song&Soundtrack ／ Various Artists
6位： がらくた ／ 桑田佳祐
7位： NAMiDA ／ KANA-BOON
8位： 3周まわって素でLive!〜THE HOUSE PARTY!〜 ／ 久保田利伸
9位： ナユタン星への快爽列車 ／ ナユタン星人×Sou
10位： SKEフェスティバル ／ SKE48(teamE)
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。