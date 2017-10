韓国の男性7人組ヒップホップグループ・BTS( 防弾少年団 )のアルバム『LOVE YOURSELF 承‘Her’』(9月18日発売)が週間5.2万枚(累積6.9万枚 ※輸入盤との合算)を売り上げ、10/9付オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: LOVE YOURSELF 承‘Her’ / BTS(防弾少年団)2位: ザ・ベスト / アリアナ・グランデ 3位: ラララ 〜愛をありがとう〜 / VIXX4位: 1×1=1(TO BE ONE) / Wanna One5位: 劇場版KING OF PRISM -PRIDE the HERO-Song&Soundtrack / Various Artists6位: がらくた / 桑田佳祐 7位: NAMiDA / KANA-BOON 8位: 3周まわって素でLive!〜THE HOUSE PARTY!〜 / 久保田利伸 9位: ナユタン星への快爽列車 / ナユタン星人×Sou10位: SKEフェスティバル / SKE48 (teamE)11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。