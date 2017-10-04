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10/9付週間シングルランキング1位は刀剣男士 formation of 三百年の「勝利の凱歌」


刀剣男士 formation of 三百年の初シングル「勝利の凱歌」が週間1位に

拡大写真刀剣男士 formation of 三百年の初シングル「勝利の凱歌」が週間1位に

　名だたる刀剣が戦士の姿になった“刀剣男士”が活躍する人気の2.5次元舞台「ミュージカル『刀剣乱舞』 〜三百年（みほとせ）の子守唄〜」から誕生した6人組ユニット、刀剣男士 formation of 三百年の初のシングル「勝利の凱歌」（9月27日発売）が初週で9.0万枚を売り上げ、10/9付オリコン週間シングルランキング1位に初登場した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位：　勝利の凱歌 ／ 刀剣男士 formation of 三百年

2位：　Route 66 ／ EXILE THE SECOND

3位：　BLACK MEMORY ／ THE ORAL CIGARETTES

4位：　Time Has Gone ／ w-inds.

5位：　道ひとすじ ／ 福田こうへい

6位：　大切なひと。大切だったひと。 ／ WEBER

7位：　JUMP! ／ miracle2 from ミラクルちゅーんず!

8位：　孤独は傷つかない ／ 高橋みなみ

9位：　TVアニメ『ドリフェス!R』OP主題歌「ユメノコドウ」 ／ DearDream

10位：　意外にマンゴー ／ SKE48

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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