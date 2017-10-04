10/9付週間シングルランキング1位は刀剣男士 formation of 三百年の「勝利の凱歌」
名だたる刀剣が戦士の姿になった“刀剣男士”が活躍する人気の2.5次元舞台「ミュージカル『刀剣乱舞』 〜三百年（みほとせ）の子守唄〜」から誕生した6人組ユニット、刀剣男士 formation of 三百年の初のシングル「勝利の凱歌」（9月27日発売）が初週で9.0万枚を売り上げ、10/9付オリコン週間シングルランキング1位に初登場した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： 勝利の凱歌 ／ 刀剣男士 formation of 三百年
2位： Route 66 ／ EXILE THE SECOND
3位： BLACK MEMORY ／ THE ORAL CIGARETTES
4位： Time Has Gone ／ w-inds.
5位： 道ひとすじ ／ 福田こうへい
6位： 大切なひと。大切だったひと。 ／ WEBER
7位： JUMP! ／ miracle2 from ミラクルちゅーんず!
8位： 孤独は傷つかない ／ 高橋みなみ
9位： TVアニメ『ドリフェス!R』OP主題歌「ユメノコドウ」 ／ DearDream
10位： 意外にマンゴー ／ SKE48
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： 勝利の凱歌 ／ 刀剣男士 formation of 三百年
2位： Route 66 ／ EXILE THE SECOND
3位： BLACK MEMORY ／ THE ORAL CIGARETTES
4位： Time Has Gone ／ w-inds.
5位： 道ひとすじ ／ 福田こうへい
6位： 大切なひと。大切だったひと。 ／ WEBER
7位： JUMP! ／ miracle2 from ミラクルちゅーんず!
8位： 孤独は傷つかない ／ 高橋みなみ
9位： TVアニメ『ドリフェス!R』OP主題歌「ユメノコドウ」 ／ DearDream
10位： 意外にマンゴー ／ SKE48
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。