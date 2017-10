韓国の男性6人組グループ・ 2PM Jun. K (ジュンケイ)、WOOYOUNG( ウヨン )、JUNHO( ジュノ )が、11月3日に横浜アリーナでプレミアムライブ『日テレ×LIVE presents From 2PM To You Jun. K/WOOYOUNG/JUNHO』を開催する。

それぞれがソロのステージを披露するオムニバスライブ。3人がソロステージを同じ会場で行うのは初となる。チケットは10月21日の一般発売に先駆け、13日から先行予約がスタートする。■イベント公式サイトhttp://ntvlive.jp/2pm/