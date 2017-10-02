安室奈美恵、ベストアルバム収録曲公開 スーパーモンキーズ曲も新録
来年9月16日で引退することを表明した歌手・安室奈美恵（40）の25年間の足跡をたどるベストアルバム『Finally』（11月8日発売）の収録曲が公開された。
SUPER MONKEY’Sとしてのデビュー曲「ミスターU.S.A.」（1992年）から、最新のソロ47thシングル「Just You and I」（今年5月発売）までの中から年代ごとに選りすぐった45曲をセレクト。パッケージ初収録の「Christmas Wish」や新曲6曲を含む全52曲がCD3枚組に収められる。そのうち「ミスターU.S.A.」から「TSUKI」までの39曲が新たにレコーディングされる。
本作はCD3枚組＋DVD、CD3枚組＋Blu-ray、CD3枚組の3形態。付属DVD／Blu-rayには「Red Carpet」「Mint」「Hero」「Dear Diary」「Fighter」「Just You and I」のほか、新曲を含む全12曲のミュージックビデオを収録予定。
■安室奈美恵ベストアルバム『Finally』収録曲
【Disc1】
01. ミスターU.S.A.
02. 愛してマスカット
03. PARADISE TRAIN
04. TRY ME 〜私を信じて〜
05. 太陽のSEASON
06. Body Feels EXIT
07. Chase the Chance
08. Don’t wanna cry
09. You’re my sunshine
10. SWEET 19 BLUES
11. a walk in the park
12. CAN YOU CELEBRATE?
13. How to be a Girl
14. I HAVE NEVER SEEN
15. RESPECT the POWER OF LOVE
16. NEVER END
【Disc2】
17. Say the word
18. I WILL
19. SO CRAZY
20. GIRL TALK
21. WANT ME, WANT ME
22. CAN’T SLEEP, CAN’T EAT, I’M SICK
23. Baby Don’t Cry
24. FUNKY TOWN
25. NEW LOOK
26. ROCK STEADY
27. WHAT A FEELING
28. Dr.
29. Break It
30. Get Myself Back
31. Fight Together
32. Tempest
33. Sit! Stay! Wait! Down!
34. Love Story
【Disc3】
35. arigatou
36. Damage
37. Big Boys Cry
38. Contrail
39. TSUKI
40. Red Carpet
41. Mint
42. Hero
43. Dear Diary
44. Fighter
45. Christmas Wish
46. Just You and I
・Showtime（新曲）／TBS系火曜ドラマ『監獄のお姫さま』主題歌
・Hope（新曲）／フジテレビ系アニメ『ONE PIECE』主題歌
・Do It For Love（新曲）／Hulu CMソング
・Finally（新曲）／日本テレビ系『NEWS ZERO』テーマ曲
・その他 新曲2曲を含む、全52曲を収録予定
※M1〜39=ニューレコーディング
SUPER MONKEY’Sとしてのデビュー曲「ミスターU.S.A.」（1992年）から、最新のソロ47thシングル「Just You and I」（今年5月発売）までの中から年代ごとに選りすぐった45曲をセレクト。パッケージ初収録の「Christmas Wish」や新曲6曲を含む全52曲がCD3枚組に収められる。そのうち「ミスターU.S.A.」から「TSUKI」までの39曲が新たにレコーディングされる。
本作はCD3枚組＋DVD、CD3枚組＋Blu-ray、CD3枚組の3形態。付属DVD／Blu-rayには「Red Carpet」「Mint」「Hero」「Dear Diary」「Fighter」「Just You and I」のほか、新曲を含む全12曲のミュージックビデオを収録予定。
■安室奈美恵ベストアルバム『Finally』収録曲
【Disc1】
01. ミスターU.S.A.
02. 愛してマスカット
03. PARADISE TRAIN
04. TRY ME 〜私を信じて〜
05. 太陽のSEASON
06. Body Feels EXIT
07. Chase the Chance
08. Don’t wanna cry
09. You’re my sunshine
10. SWEET 19 BLUES
11. a walk in the park
12. CAN YOU CELEBRATE?
13. How to be a Girl
14. I HAVE NEVER SEEN
15. RESPECT the POWER OF LOVE
16. NEVER END
【Disc2】
17. Say the word
18. I WILL
19. SO CRAZY
20. GIRL TALK
21. WANT ME, WANT ME
22. CAN’T SLEEP, CAN’T EAT, I’M SICK
23. Baby Don’t Cry
24. FUNKY TOWN
25. NEW LOOK
26. ROCK STEADY
27. WHAT A FEELING
28. Dr.
29. Break It
30. Get Myself Back
31. Fight Together
32. Tempest
33. Sit! Stay! Wait! Down!
34. Love Story
【Disc3】
35. arigatou
36. Damage
37. Big Boys Cry
38. Contrail
39. TSUKI
40. Red Carpet
41. Mint
42. Hero
43. Dear Diary
44. Fighter
45. Christmas Wish
46. Just You and I
・Showtime（新曲）／TBS系火曜ドラマ『監獄のお姫さま』主題歌
・Hope（新曲）／フジテレビ系アニメ『ONE PIECE』主題歌
・Do It For Love（新曲）／Hulu CMソング
・Finally（新曲）／日本テレビ系『NEWS ZERO』テーマ曲
・その他 新曲2曲を含む、全52曲を収録予定
※M1〜39=ニューレコーディング