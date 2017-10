安室奈美恵、ベストアルバム収録曲公開 スーパーモンキーズ曲も新録

来年9月16日で引退することを表明した歌手・ 安室奈美恵 (40)の25年間の足跡をたどるベストアルバム『Finally』(11月8日発売)の収録曲が公開された。SUPER MONKEY’Sとしてのデビュー曲「ミスターU.S.A.」(1992年)から、最新のソロ47thシングル「Just You and I」(今年5月発売)までの中から年代ごとに選りすぐった45曲をセレクト。パッケージ初収録の「Christmas Wish」や新曲6曲を含む全52曲がCD3枚組に収められる。そのうち「ミスターU.S.A.」から「TSUKI」までの39曲が新たにレコーディングされる。本作はCD3枚組+DVD、CD3枚組+Blu-ray、CD3枚組の3形態。付属DVD/Blu-rayには「Red Carpet」「Mint」「Hero」「Dear Diary」「Fighter」「Just You and I」のほか、新曲を含む全12曲のミュージックビデオを収録予定。■安室奈美恵ベストアルバム『Finally』収録曲【Disc1】01. ミスターU.S.A.02. 愛してマスカット03. PARADISE TRAIN04. TRY ME 〜私を信じて〜05. 太陽のSEASON06. Body Feels EXIT07. Chase the Chance08. Don’t wanna cry09. You’re my sunshine10. SWEET 19 BLUES11. a walk in the park12. CAN YOU CELEBRATE?13. How to be a Girl14. I HAVE NEVER SEEN15. RESPECT the POWER OF LOVE16. NEVER END【Disc2】17. Say the word18. I WILL19. SO CRAZY20. GIRL TALK21. WANT ME, WANT ME22. CAN’T SLEEP, CAN’T EAT, I’M SICK23. Baby Don’t Cry24. FUNKY TOWN25. NEW LOOK26. ROCK STEADY27. WHAT A FEELING28. Dr.29. Break It30. Get Myself Back31. Fight Together32. Tempest33. Sit! Stay! Wait! Down!34. Love Story【Disc3】35. arigatou36. Damage37. Big Boys Cry38. Contrail39. TSUKI40. Red Carpet41. Mint42. Hero43. Dear Diary44. Fighter45. Christmas Wish46. Just You and I・Showtime(新曲)/TBS系火曜ドラマ『監獄のお姫さま』主題歌・Hope(新曲)/フジテレビ系アニメ『ONE PIECE』主題歌・Do It For Love(新曲)/Hulu CMソング・Finally(新曲)/日本テレビ系『NEWS ZERO』テーマ曲・その他 新曲2曲を含む、全52曲を収録予定※M1〜39=ニューレコーディング