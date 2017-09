「最強カラオケ王No.1決定戦」5連覇目指す新妻聖子に8人の挑戦者

人気アイドルグループ・ 関ジャニ∞ がMCを務める、テレビ朝日系音楽バラエティー『関ジャニ∞のTheモーツァルト音楽王No.1決定戦』が29日(後7:00〜9:48)に放送される。5回目の放送となる今回は、過去4回の「最強カラオケ王No.1決定戦」で絶対女王の座に君臨するミュージカル女優・ 新妻聖子 の5連覇か、阻止する新たな歌姫が現れるのか、が最大の焦点。新妻とプロ・アマ問わず集結した歌姫たちのドラマティックな戦いが繰り広げられる。新妻は今回、特製の豪華な“女王イス”に座り、スタジオで全対戦を観戦。新妻との対戦を目指す挑戦者たちの歌声に耳を傾け、徐々に士気を高めていった。そして迎える運命の最終決戦。新妻は気持ちを整え、5連覇を目指して対戦曲、 セリーヌ・ディオン の「To Love You More」を全力で歌い上げた。新妻の得意な英語曲だが、判定結果に女王の目から一筋の涙が…。新妻の不敗神話はどんな結末を迎えるのか。挑戦者は8人。第3回大会で女王の新妻をあと一歩まで追い詰めた“最強ゴスペル女子高生”こと 鈴木瑛美子 。番組への出演後、CMに出演するなど注目を集めた。続いて、美貌と澄んだ美声が魅力の“ウクライナの歌姫”ことアイーダ・ニコライチュク。自身初めてという日本語の歌詞に挑戦し、驚きの歌唱を披露する。強烈な「こぶし」でスタジオを沸かせる民謡歌手や、名門音楽大学を首席で卒業、夢はアニソンシンガーという異色のソプラノ歌手、そして演歌界最強のカラオケクイーン、 さくらまや も参戦。この中から、新妻と対戦するのは誰か。関ジャニ∞の 村上信五 は「結果は観ていただいてのお楽しみですが、全試合が決勝戦と言ってもいいくらい、ハイレベルな戦いばかりでした。どの対戦も見応え十分だと思います」。 安田章大 は「プロとかアマとかがまったく関係ない状態の戦いだったと思います。みんなの熱い気持ちがそのまま音楽に乗って表現されていると思いますので、ぜひ誰が勝つかも含めて音楽を楽しんでもらえたらなと思います」。 大倉忠義 は「歌を聴いて、この人が勝つかなと思う人が負けたり…。今回は予想ができない戦いがすごく多かったので、みなさんにも楽しんでいただけると思います」と、メッセージを寄せている。■1回戦のカード●次世代のスター候補!プロアマ対決!「童謡界No.1女子高生」斉藤花耶 VS「日本ミュージカル界期待の新星」 田村芽実 対戦曲:「生まれてはじめて」/ 神田沙也加 ●今大会で飛躍を目指す歌姫対決「名門音大出身の異端児」岡井つばさ VS 「演歌界の最強カラオケ女王」さくらまや対戦曲:「魂のルフラン」/ 高橋洋子 ●最強アマチュア対決!「名門音楽スクールの秘密兵器」両角沙霧ソール VS 「最強ゴスペル高校生」鈴木瑛美子対戦曲:「Belive」/Che’Nelle■第2試合●異色の歌姫対決!「民謡界No.1歌姫」 朝倉さや VS 「ウクライナNo.1歌姫」アイーダ・ニコライチュク対戦曲:「涙そうそう」/ 夏川りみ