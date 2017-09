スクウェア・エニックスのアクションRPG『NieR:Automata』によって、今年4月と5月に開催されたコンサート『人形達ノ記憶 NieR Music Concert』。その映像を収録した音楽Blu-ray『NieR Music Concert Blu-ray 《人形達ノ記憶》』(20日発売)が、1.5万枚を売り上げ、10/2付週間BDランキングで総合1位に初登場した。以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: NieR Music Concert Blu-ray≪人形達ノ記憶≫ / Various Artists2位: 完全数量限定生産「フレームアームズ・ガール」3(Blu-ray限定プラモデルキット【アニメ版 バーゼラルド】付) / アニメーション3位: BULLET TRAIN CHRISTMAS ONEMAN SHOW 2016 愛す。in Wonder Land / 超特急 4位: モーニング娘。’17 コンサートツアー春〜THE INSPIRATION!〜 / モーニング娘。’175位: この世界の片隅に / アニメーション6位: Fate/Zero Blu-ray Disc Box Standard Edition / アニメーション7位: 防弾少年団 JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.3 〜君に届く〜[Blu-ray Disc+フォトブック] / BTS(防弾少年団)8位: 神撃のバハムート VIRGIN SOUL I〈初回限定版〉 / アニメーション9位: Youth Ticket Series Vol.2 BULLET TRAIN ONEMAN SHOW SUMMER LIVE HOUSE TOUR 2015 〜fanfare to you.〜 / 超特急10位: Youth Ticket Series Vol.1 BULLET TRAIN ONEMAN SHOW SPRING HALL TOUR 2015 “20億分のLINK 僕らのRING” / 超特急11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。