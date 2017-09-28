10/2付週間Blu-ray総合ランキング1位は『NieR Music Concert Blu-ray 《人形達ノ記憶》』
スクウェア・エニックスのアクションRPG『NieR:Automata』によって、今年4月と5月に開催されたコンサート『人形達ノ記憶 NieR Music Concert』。その映像を収録した音楽Blu-ray『NieR Music Concert Blu-ray 《人形達ノ記憶》』（20日発売）が、1.5万枚を売り上げ、10/2付週間BDランキングで総合1位に初登場した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： NieR Music Concert Blu-ray≪人形達ノ記憶≫ ／ Various Artists
2位： 完全数量限定生産「フレームアームズ・ガール」3(Blu-ray限定プラモデルキット【アニメ版 バーゼラルド】付) ／ アニメーション
3位： BULLET TRAIN CHRISTMAS ONEMAN SHOW 2016 愛す。in Wonder Land ／ 超特急
4位： モーニング娘。’17 コンサートツアー春〜THE INSPIRATION!〜 ／ モーニング娘。’17
5位： この世界の片隅に ／ アニメーション
6位： Fate/Zero Blu-ray Disc Box Standard Edition ／ アニメーション
7位： 防弾少年団 JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.3 〜君に届く〜[Blu-ray Disc+フォトブック] ／ BTS(防弾少年団)
8位： 神撃のバハムート VIRGIN SOUL I〈初回限定版〉 ／ アニメーション
9位： Youth Ticket Series Vol.2 BULLET TRAIN ONEMAN SHOW SUMMER LIVE HOUSE TOUR 2015 〜fanfare to you.〜 ／ 超特急
10位： Youth Ticket Series Vol.1 BULLET TRAIN ONEMAN SHOW SPRING HALL TOUR 2015 “20億分のLINK 僕らのRING” ／ 超特急
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： NieR Music Concert Blu-ray≪人形達ノ記憶≫ ／ Various Artists
2位： 完全数量限定生産「フレームアームズ・ガール」3(Blu-ray限定プラモデルキット【アニメ版 バーゼラルド】付) ／ アニメーション
3位： BULLET TRAIN CHRISTMAS ONEMAN SHOW 2016 愛す。in Wonder Land ／ 超特急
4位： モーニング娘。’17 コンサートツアー春〜THE INSPIRATION!〜 ／ モーニング娘。’17
5位： この世界の片隅に ／ アニメーション
6位： Fate/Zero Blu-ray Disc Box Standard Edition ／ アニメーション
7位： 防弾少年団 JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.3 〜君に届く〜[Blu-ray Disc+フォトブック] ／ BTS(防弾少年団)
8位： 神撃のバハムート VIRGIN SOUL I〈初回限定版〉 ／ アニメーション
9位： Youth Ticket Series Vol.2 BULLET TRAIN ONEMAN SHOW SUMMER LIVE HOUSE TOUR 2015 〜fanfare to you.〜 ／ 超特急
10位： Youth Ticket Series Vol.1 BULLET TRAIN ONEMAN SHOW SPRING HALL TOUR 2015 “20億分のLINK 僕らのRING” ／ 超特急
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。