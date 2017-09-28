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10/2付週間DVD総合ランキング1位はBTS(防弾少年団)の『2017 BTS SUMMER PACKAGE VOL.3』


BTS（防弾少年団）の映像集『2017 BTS SUMMER PACKAGE VOL.3』が週間DVDランキング1位

拡大写真BTS（防弾少年団）の映像集『2017 BTS SUMMER PACKAGE VOL.3』が週間DVDランキング1位

　韓国の男性ヒップホップグループ・BTS（防弾少年団）の映像集『2017 BTS SUMMER PACKAGE VOL.3［DVD＋写真集＋グッズ］』（9月20日発売）が初週1.9万枚を売り上げ、10/2付週間DVDランキングで総合1位に初登場。8月に発売した『BTS MEMORIES OF 2016』に続き、2作連続通算2作目のDVD総合1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位：　2017 BTS SUMMER PACKAGE VOL.3[DVD+写真集+グッズ] ／ BTS(防弾少年団)

2位：　NEOTOKYO WORLD ／ CRAZYBOY

3位：　Tank-top of the DVD ／ ヤバイTシャツ屋さん

4位：　この世界の片隅に ／ アニメーション

5位：　DREAM BOYS ／ 玉森裕太,千賀健永,宮田俊哉(Kis-My-Ft2)

6位：　「君の名は。」DVD スタンダード・エディション ／ アニメーション

7位：　namie amuro LIVE STYLE 2016-2017 ／ 安室奈美恵

8位：　モーニング娘。’17 コンサートツアー春〜THE INSPIRATION!〜 ／ モーニング娘。’17

9位：　武田玲奈 WEEKLY YOUNG JUMP PREMIUM DVD 武田玲奈「rena」 ／ 武田玲奈

10位：　ミニオンズ ／ アニメーション

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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