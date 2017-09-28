10/2付週間DVD総合ランキング1位はBTS(防弾少年団)の『2017 BTS SUMMER PACKAGE VOL.3』
韓国の男性ヒップホップグループ・BTS（防弾少年団）の映像集『2017 BTS SUMMER PACKAGE VOL.3［DVD＋写真集＋グッズ］』（9月20日発売）が初週1.9万枚を売り上げ、10/2付週間DVDランキングで総合1位に初登場。8月に発売した『BTS MEMORIES OF 2016』に続き、2作連続通算2作目のDVD総合1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： 2017 BTS SUMMER PACKAGE VOL.3[DVD+写真集+グッズ] ／ BTS(防弾少年団)
2位： NEOTOKYO WORLD ／ CRAZYBOY
3位： Tank-top of the DVD ／ ヤバイTシャツ屋さん
4位： この世界の片隅に ／ アニメーション
5位： DREAM BOYS ／ 玉森裕太,千賀健永,宮田俊哉(Kis-My-Ft2)
6位： 「君の名は。」DVD スタンダード・エディション ／ アニメーション
7位： namie amuro LIVE STYLE 2016-2017 ／ 安室奈美恵
8位： モーニング娘。’17 コンサートツアー春〜THE INSPIRATION!〜 ／ モーニング娘。’17
9位： 武田玲奈 WEEKLY YOUNG JUMP PREMIUM DVD 武田玲奈「rena」 ／ 武田玲奈
10位： ミニオンズ ／ アニメーション
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： 2017 BTS SUMMER PACKAGE VOL.3[DVD+写真集+グッズ] ／ BTS(防弾少年団)
2位： NEOTOKYO WORLD ／ CRAZYBOY
3位： Tank-top of the DVD ／ ヤバイTシャツ屋さん
4位： この世界の片隅に ／ アニメーション
5位： DREAM BOYS ／ 玉森裕太,千賀健永,宮田俊哉(Kis-My-Ft2)
6位： 「君の名は。」DVD スタンダード・エディション ／ アニメーション
7位： namie amuro LIVE STYLE 2016-2017 ／ 安室奈美恵
8位： モーニング娘。’17 コンサートツアー春〜THE INSPIRATION!〜 ／ モーニング娘。’17
9位： 武田玲奈 WEEKLY YOUNG JUMP PREMIUM DVD 武田玲奈「rena」 ／ 武田玲奈
10位： ミニオンズ ／ アニメーション
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。