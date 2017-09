韓国の男性ヒップホップグループ・BTS( 防弾少年団 )の映像集『2017 BTS SUMMER PACKAGE VOL.3[DVD+写真集+グッズ]』(9月20日発売)が初週1.9万枚を売り上げ、10/2付週間DVDランキングで総合1位に初登場。8月に発売した『BTS MEMORIES OF 2016』に続き、2作連続通算2作目のDVD総合1位を獲得した。以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: 2017 BTS SUMMER PACKAGE VOL.3[DVD+写真集+グッズ] / BTS(防弾少年団)2位: NEOTOKYO WORLD / CRAZYBOY 3位: Tank-top of the DVD / ヤバイTシャツ屋さん 4位: この世界の片隅に / アニメーション5位: DREAM BOYS / 玉森裕太 6位: 「君の名は。」DVD スタンダード・エディション / アニメーション7位: namie amuro LIVE STYLE 2016-2017 / 安室奈美恵 8位: モーニング娘。’17 コンサートツアー春〜THE INSPIRATION!〜 / モーニング娘。’179位: 武田玲奈 WEEKLY YOUNG JUMP PREMIUM DVD 武田玲奈「rena」 / 武田玲奈10位: ミニオンズ / アニメーション11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。