10/2付週間アルバムランキング1位はTRIGGERの『REGALITY』

スマートフォン向けリズムアクションアプリゲーム『アイドリッシュセブン』に登場するアイドルグループ・ TRIGGER の1stフルアルバム『REGALITY』(9月20日発売)が初週で3.2万枚を売り上げ、10/2付オリコン週間アルバムランキングで初登場1位を獲得した。以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: アプリゲーム『アイドリッシュセブン』TRIGGER 1st フルアルバム「REGALITY」 / TRIGGER2位: Love Yourself 承‘Her’:5Th Mini Album(ランダムバージョン) / BTS( 防弾少年団 3位: 2V-ALK / SawanoHiroyuki[nZk] 4位: THE IDOLM@STER MILLION LIVE! M@STER SPARKLE 02 / 伊吹翼( Machico ),北沢志保( 雨宮天 ),桜守歌織(香里有佐),徳川まつり( 諏訪彩花 ),永吉昴( 斉藤佑圭 5位: がらくた / 桑田佳祐 6位: CATALOGUE 1987-2016 / BUCK-TICK 7位: 私は幸せ / 柴田淳 8位: girls like girls / yonige 9位: BELOVED Anthology / GLAY 10位: ラブとポップ 〜好きだった人を思い出す歌がある〜 mixed by DJ和 / DJ和11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。