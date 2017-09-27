10/2付週間シングルランキング1位はHappinessの「GOLD」
7人組パフォーマンスグループ・Happinessの11thシングル「GOLD」（9月20日発売）が初週で4.1万枚を売り上げ、10/2付オリコン週間シングルランキングで1位に初登場した。2011年2月にメジャーデビューして7年目、シングル・アルバムを通じて自身初となる1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： GOLD ／ Happiness
2位： パイナップルせんぱい(ハッピーウェディング前ソング) ／ ヤバイTシャツ屋さん
3位： 恋はタイミング ／ EBiSSH
4位： まねー!!マネー!?Money!! ／ たこやきレインボー
5位： HONEYMOON ／ B.A.P
6位： Time Lapse ／ Poppin’Party
7位： PROJECT-1 EP(WINNER/Lost & Found/Paradise/Bus Stop) ／ Block B PROJECT-1
8位： 聖域 ／ 福山雅治
9位： 奇跡の人 ／ 関ジャニ∞
10位： 僕は存在していなかった ／ 22/7
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： GOLD ／ Happiness
2位： パイナップルせんぱい(ハッピーウェディング前ソング) ／ ヤバイTシャツ屋さん
3位： 恋はタイミング ／ EBiSSH
4位： まねー!!マネー!?Money!! ／ たこやきレインボー
5位： HONEYMOON ／ B.A.P
6位： Time Lapse ／ Poppin’Party
7位： PROJECT-1 EP(WINNER/Lost & Found/Paradise/Bus Stop) ／ Block B PROJECT-1
8位： 聖域 ／ 福山雅治
9位： 奇跡の人 ／ 関ジャニ∞
10位： 僕は存在していなかった ／ 22/7
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。