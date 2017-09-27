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10/2付週間シングルランキング1位はHappinessの「GOLD」


デビュー7年目で初の首位を獲得したHappiness

拡大写真デビュー7年目で初の首位を獲得したHappiness

Happinessの11thシングル「GOLD」

拡大写真Happinessの11thシングル「GOLD」

　7人組パフォーマンスグループ・Happinessの11thシングル「GOLD」（9月20日発売）が初週で4.1万枚を売り上げ、10/2付オリコン週間シングルランキングで1位に初登場した。2011年2月にメジャーデビューして7年目、シングル・アルバムを通じて自身初となる1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位：　GOLD ／ Happiness

2位：　パイナップルせんぱい(ハッピーウェディング前ソング) ／ ヤバイTシャツ屋さん

3位：　恋はタイミング ／ EBiSSH

4位：　まねー!!マネー!?Money!! ／ たこやきレインボー

5位：　HONEYMOON ／ B.A.P

6位：　Time Lapse ／ Poppin’Party

7位：　PROJECT-1 EP(WINNER/Lost & Found/Paradise/Bus Stop) ／ Block B PROJECT-1

8位：　聖域 ／ 福山雅治

9位：　奇跡の人 ／ 関ジャニ∞

10位：　僕は存在していなかった ／ 22/7

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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