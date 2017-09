ユーミン、自身“最長最多”ツアー80本完遂「為せば成る」

シンガー・ソングライターの 松任谷由実 が22日、東京・国際フォーラム ホールAで全国ツアー『松任谷由実 CONCERT TOUR 宇宙図書館2016-2017』のファイナルを迎えた。自身最長(10ヶ月)かつ最多本数(80公演)のツアーを完遂したユーミンは「為せば成る!!」と達成感をにじませた。

昨年11月18日に神奈川・よこすか芸術劇場を皮切りにスタートした10ヶ月に及ぶツアーは、実に42都市80公演で18万8000人を動員。荒井由実時代からの通算観客動員数を805万人とした。ツアースタート時には「1ステージ、1ステージ、魂をこめて、何があってもくじけない、強い希望の光をみんなに送りたい。これが最後のロングツアーになったとしても悔いのない、最高のツアーにしたい」と宣言していたが、実は「乗り越えられるとは思っていなかった」と本音も。それでも、デビュー45周年、63歳にして自身最長かつ最多本数のツアーをやり遂げた。本ツアーは、ユーミンが案内人となり、観客を“宇宙図書館”という異次元への旅へと誘うコンセプトで展開した。本編では38枚目のオリジナルアルバム『宇宙図書館』(昨年11月発売)から8曲、大ヒット曲「ひこうき雲」「ルージュの伝言」「リフレインが叫んでる」「真夏の夜の夢」など新旧楽曲を織りまぜて全20曲を披露。時代や世界を超越した衣装、ライゾマティクス制作の映像、ダンサーのパフォーマンスなど、さまざまな演出によって楽曲の世界観と感動を広げた。アンコールでは、「14番目の月」「守ってあげたい」「春よ、来い」「DESTINY」など代表曲でつないだ10分以上に及ぶメドレーを披露。ステージにスタッフを招き入れると「80本、約1年のコンサートツアー。リハーサル、準備まで入れると2年近く。ともに戦い続けた仲間たちです」と紹介。「戦う相手は自分たち自身でした。モチベーションをこれだけ長い間、保ち続けるのは誰もが大変だったんです。小さな失敗、大きな失敗、思い出せばいろいろありました。でも、こうやって最終日をみんなで迎えると、全部がいい思い出です」と感極まって涙ぐみ、鳴り止まない喝采に応えてラストナンバーは「卒業写真」で締めくくった。鉄人ユーミンは次なるステージも決定しており、11月27日に東京・帝国劇場で開幕する舞台『ユーミン×帝劇 Vol.3「朝陽の中で微笑んで」』(全26公演)に挑む。■『松任谷由実コンサートツアー 宇宙図書館 2016-2017』最終公演01. 宇宙図書館02. あなたに会う旅03. 影になって04. AVALON05. BABYLON06. 夢の中で〜We are not alone forever07. ひこうき雲08. Midnight Scarecrow09. リフレインが叫んでる10. 月までひとっ飛び11. ルージュの伝言12. 何もきかないで13. Smile for me14. 残火15. 満月のフォーチュン16. 破れた恋の治し方教えます17. 真夏の夜の夢18. ダンスのように抱き寄せたい19. 気づかず過ぎた初恋20. GREY【アンコール】21. 星になったふたり22. メドレー23. 青いエアメイル24. 卒業写真