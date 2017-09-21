Perfume、3年ぶりMV集第2弾 メンバーのコメンタリーも収録
人気テクノポップユニット・Perfumeが、ミュージックビデオ（MV）集『Perfume Clips 2』を11月29日に発売（予定）することが明らかになった。
きょう21日にメジャーデビュー12周年を迎えたPerfumeは、女性アーティスト初の音楽ブルーレイ首位を獲得した前作『Perfume Clips』（14年2月発売）から3年9ヶ月ぶり2作目となるMV集のリリースを発表。「Spring of Life」から最新曲「If you wanna」まで全16曲のMVが収録される。
本作はBlu-ray／DVDともに初回限定盤（Disc1＋特典Disc＋特典ブックレット）、通常盤（Disc1）の2形態。初回限定盤にはTV-SPOT集やメンバーによる収録全曲分のコメンタリーが収められた特典Disc、各監督による全曲解説のブックレットも同梱されている。
■『Perfume Clips 2』収録内容
01 Spring of Life
02. Spending all my time
03. 未来のミュージアム
04. Magic of Love
05. 1mm
06. Sweet Refrain
07. Cling Cling
08. DISPLAY
09. Hold Your Hand
10. Relax In The City
11. Pick Me Up
12. STAR TRAIN
13. FLASH
14. TOKYO GIRL
15. Everyday
16. If you wanna
※Blu-ray／DVD共通
★YouTube公式チャンネル「ORICON NEWS」
きょう21日にメジャーデビュー12周年を迎えたPerfumeは、女性アーティスト初の音楽ブルーレイ首位を獲得した前作『Perfume Clips』（14年2月発売）から3年9ヶ月ぶり2作目となるMV集のリリースを発表。「Spring of Life」から最新曲「If you wanna」まで全16曲のMVが収録される。
本作はBlu-ray／DVDともに初回限定盤（Disc1＋特典Disc＋特典ブックレット）、通常盤（Disc1）の2形態。初回限定盤にはTV-SPOT集やメンバーによる収録全曲分のコメンタリーが収められた特典Disc、各監督による全曲解説のブックレットも同梱されている。
■『Perfume Clips 2』収録内容
01 Spring of Life
02. Spending all my time
03. 未来のミュージアム
04. Magic of Love
05. 1mm
06. Sweet Refrain
07. Cling Cling
08. DISPLAY
09. Hold Your Hand
10. Relax In The City
11. Pick Me Up
12. STAR TRAIN
13. FLASH
14. TOKYO GIRL
15. Everyday
16. If you wanna
※Blu-ray／DVD共通
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