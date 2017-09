Perfume、3年ぶりMV集第2弾 メンバーのコメンタリーも収録

人気テクノポップユニット・ Perfume が、ミュージックビデオ(MV)集『Perfume Clips 2』を11月29日に発売(予定)することが明らかになった。きょう21日にメジャーデビュー12周年を迎えたPerfumeは、女性アーティスト初の音楽ブルーレイ首位を獲得した前作『Perfume Clips』(14年2月発売)から3年9ヶ月ぶり2作目となるMV集のリリースを発表。「Spring of Life」から最新曲「If you wanna」まで全16曲のMVが収録される。本作はBlu-ray/DVDともに初回限定盤(Disc1+特典Disc+特典ブックレット)、通常盤(Disc1)の2形態。初回限定盤にはTV-SPOT集やメンバーによる収録全曲分のコメンタリーが収められた特典Disc、各監督による全曲解説のブックレットも同梱されている。■『Perfume Clips 2』収録内容01 Spring of Life02. Spending all my time03. 未来のミュージアム04. Magic of Love05. 1mm06. Sweet Refrain07. Cling Cling08. DISPLAY09. Hold Your Hand10. Relax In The City11. Pick Me Up12. STAR TRAIN13. FLASH14. TOKYO GIRL15. Everyday16. If you wanna※Blu-ray/DVD共通