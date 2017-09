引退発表の安室、歴代売上ランキング 前人未到の記録も

きょう20日、来年9月16日をもっての引退を発表した 安室奈美恵 (40)。1990年代、彼女のファッションやメークを真似る“アムラー”は社会現象にもなった。これまで「CAN YOU CELEBRATE?」「Don’t wanna cry」など数々のミリオンヒットをとばし、ソロアーティストとして前人未到の記録を打ち立ている。●「シングルTOP10入り連続年数」ソロアーティスト歴代1位今年5月31日発売のシングル「Just You and I」で、ソロアーティスト歴代1位となる「23年連続シングルTOP10入り」を達成(6/12付、初登場6位)。●“年齢での3年代”にわたるミリオン突破10代、20代、30代の“年齢での3年代”にわたってミリオン突破を達成した唯一のソロアーティスト。●シングル売上 歴代TOP10 ※カッコ内は発売日1位「CAN YOU CELEBRATE?」229.6万枚(97/2/19)2位「Don’t wanna cry」139.0万枚(96/3/13)3位「Chase the Chance」136.2万枚(95/12/4)4位「You’re my sunshine」109.9万枚(96/6/5)5位「a walk in the park」106.7万枚(96/11/27)6位「Body Feels EXIT」88.2万枚(95/10/25)7位「How to be a Girl」77.2万枚(97/5/21)8位「TRY ME〜私を信じて〜」73.3万枚(95/1/25)※安室奈美恵 with SUPER MONKEY’S名義9位「I HAVE NEVER SEEN」65.7万枚(98/12/23)10位「NEVER END」64.4万枚(00/7/12)●アルバム売上 歴代TOP101位『SWEET 19 BLUES』336.0万枚(96/7/22)2位『Concentration20』193.0万枚(97/7/24)3位『DANCE TRACKS VOL.1』186.5万枚(95/10/16)4位『181920』169.1万枚(98/1/28)5位『BEST FICTION』155.2万枚(08/7/30)6位『GENIUS 2000』80.3万枚(00/1/26)7位『PAST<FUTURE』57.8万枚(09/12/16)8位『PLAY』54.3万枚(07/6/27)9位『Uncontrolled』54.0万枚(12/6/27)10位『Checkmate!』49.0万枚(11/4/27)