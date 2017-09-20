引退発表の安室、歴代売上ランキング 前人未到の記録も
きょう20日、来年9月16日をもっての引退を発表した安室奈美恵（40）。1990年代、彼女のファッションやメークを真似る“アムラー”は社会現象にもなった。これまで「CAN YOU CELEBRATE？」「Don’t wanna cry」など数々のミリオンヒットをとばし、ソロアーティストとして前人未到の記録を打ち立ている。
●「シングルTOP10入り連続年数」ソロアーティスト歴代1位
今年5月31日発売のシングル「Just You and I」で、ソロアーティスト歴代1位となる「23年連続シングルTOP10入り」を達成（6/12付、初登場6位）。
●“年齢での3年代”にわたるミリオン突破
10代、20代、30代の“年齢での3年代”にわたってミリオン突破を達成した唯一のソロアーティスト。
●シングル売上 歴代TOP10 ※カッコ内は発売日
1位「CAN YOU CELEBRATE？」229.6万枚（97/2/19）
2位「Don’t wanna cry」139.0万枚（96/3/13）
3位「Chase the Chance」136.2万枚（95/12/4）
4位「You’re my sunshine」109.9万枚（96/6/5）
5位「a walk in the park」106.7万枚（96/11/27）
6位「Body Feels EXIT」88.2万枚（95/10/25）
7位「How to be a Girl」77.2万枚（97/5/21）
8位「TRY ME〜私を信じて〜」73.3万枚（95/1/25）※安室奈美恵 with SUPER MONKEY’S名義
9位「I HAVE NEVER SEEN」65.7万枚（98/12/23）
10位「NEVER END」64.4万枚（00/7/12）
●アルバム売上 歴代TOP10
1位『SWEET 19 BLUES』336.0万枚（96/7/22）
2位『Concentration20』193.0万枚（97/7/24）
3位『DANCE TRACKS VOL.1』186.5万枚（95/10/16）
4位『181920』169.1万枚（98/1/28）
5位『BEST FICTION』155.2万枚（08/7/30）
6位『GENIUS 2000』80.3万枚（00/1/26）
7位『PAST＜FUTURE』57.8万枚（09/12/16）
8位『PLAY』54.3万枚（07/6/27）
9位『Uncontrolled』54.0万枚（12/6/27）
10位『Checkmate！』49.0万枚（11/4/27）
●「シングルTOP10入り連続年数」ソロアーティスト歴代1位
今年5月31日発売のシングル「Just You and I」で、ソロアーティスト歴代1位となる「23年連続シングルTOP10入り」を達成（6/12付、初登場6位）。
●“年齢での3年代”にわたるミリオン突破
10代、20代、30代の“年齢での3年代”にわたってミリオン突破を達成した唯一のソロアーティスト。
●シングル売上 歴代TOP10 ※カッコ内は発売日
1位「CAN YOU CELEBRATE？」229.6万枚（97/2/19）
2位「Don’t wanna cry」139.0万枚（96/3/13）
3位「Chase the Chance」136.2万枚（95/12/4）
4位「You’re my sunshine」109.9万枚（96/6/5）
5位「a walk in the park」106.7万枚（96/11/27）
6位「Body Feels EXIT」88.2万枚（95/10/25）
7位「How to be a Girl」77.2万枚（97/5/21）
8位「TRY ME〜私を信じて〜」73.3万枚（95/1/25）※安室奈美恵 with SUPER MONKEY’S名義
9位「I HAVE NEVER SEEN」65.7万枚（98/12/23）
10位「NEVER END」64.4万枚（00/7/12）
●アルバム売上 歴代TOP10
1位『SWEET 19 BLUES』336.0万枚（96/7/22）
2位『Concentration20』193.0万枚（97/7/24）
3位『DANCE TRACKS VOL.1』186.5万枚（95/10/16）
4位『181920』169.1万枚（98/1/28）
5位『BEST FICTION』155.2万枚（08/7/30）
6位『GENIUS 2000』80.3万枚（00/1/26）
7位『PAST＜FUTURE』57.8万枚（09/12/16）
8位『PLAY』54.3万枚（07/6/27）
9位『Uncontrolled』54.0万枚（12/6/27）
10位『Checkmate！』49.0万枚（11/4/27）