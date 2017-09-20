引退発表の安室、歴代売上ランキング 前人未到の記録も

ULTRAで若者を魅了！「インスタ映え」する意外なものは？

ULTRA JAPAN 2017に設置された展示ブースに「インスタ映えする！」と若者が殺到。フォトジェニックなボディで若者たちを魅了した『トヨタ ハイラックス』の魅力とは？