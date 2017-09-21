9/25付週間Blu-ray総合ランキング1位はアニメ映画『この世界の片隅に』
劇場用アニメーション映画『この世界の片隅に』をBlu-ray Disc（以下BD）化した『この世界の片隅に【特装限定版】』および『この世界の片隅に』（ともに15日発売）が初週にそれぞれ2.4万枚、2.0万枚を売り上げ、9/25付週間BDランキングで総合1位、3位に初登場した。同一アニメ作品の2作同時TOP3入りは、8/7付でTOP3を独占した『君の名は。』に次ぎ今年度2作目、史上6作目となる。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： この世界の片隅に【特装限定版】 ／ アニメーション
2位： THE IDOLM@STER SideM 2nd STAGE 〜ORIGIN@L STARS〜 Live Blu-ray【Complete Side】 ／ アイドルマスターSideM
3位： この世界の片隅に ／ アニメーション
4位： PとJK 豪華版(初回限定生産) ／ 亀梨和也
5位： 天地無用!魎皇鬼 第四期4巻 ／ アニメーション
6位： Buono!ライブ2017〜Pienezza!〜 ／ Buono!
7位： ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」“勝者と敗者” ／ 須賀健太
8位： チア☆ダン〜女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話〜 Blu-ray 豪華版 ／ 広瀬すず
9位： ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス MovieNEX ／ クリス・プラット
10位： 劇場版総集編 オーバーロード 不死者の王【前編】【Blu-ray】 ／ アニメーション
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： この世界の片隅に【特装限定版】 ／ アニメーション
2位： THE IDOLM@STER SideM 2nd STAGE 〜ORIGIN@L STARS〜 Live Blu-ray【Complete Side】 ／ アイドルマスターSideM
3位： この世界の片隅に ／ アニメーション
4位： PとJK 豪華版(初回限定生産) ／ 亀梨和也
5位： 天地無用!魎皇鬼 第四期4巻 ／ アニメーション
6位： Buono!ライブ2017〜Pienezza!〜 ／ Buono!
7位： ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」“勝者と敗者” ／ 須賀健太
8位： チア☆ダン〜女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話〜 Blu-ray 豪華版 ／ 広瀬すず
9位： ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス MovieNEX ／ クリス・プラット
10位： 劇場版総集編 オーバーロード 不死者の王【前編】【Blu-ray】 ／ アニメーション
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。