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9/25付週間Blu-ray総合ランキング1位はアニメ映画『この世界の片隅に』

Blu-ray／DVD『この世界の片隅に』（C）こうの史代・双葉社 / 「この世界の片隅に」製作委員会

拡大写真Blu-ray／DVD『この世界の片隅に』（C）こうの史代・双葉社 / 「この世界の片隅に」製作委員会

　劇場用アニメーション映画『この世界の片隅に』をBlu-ray Disc（以下BD）化した『この世界の片隅に【特装限定版】』および『この世界の片隅に』（ともに15日発売）が初週にそれぞれ2.4万枚、2.0万枚を売り上げ、9/25付週間BDランキングで総合1位、3位に初登場した。同一アニメ作品の2作同時TOP3入りは、8/7付でTOP3を独占した『君の名は。』に次ぎ今年度2作目、史上6作目となる。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位：　この世界の片隅に【特装限定版】 ／ アニメーション

2位：　THE IDOLM@STER SideM 2nd STAGE 〜ORIGIN@L STARS〜 Live Blu-ray【Complete Side】 ／ アイドルマスターSideM

3位：　この世界の片隅に ／ アニメーション

4位：　PとJK 豪華版(初回限定生産) ／ 亀梨和也

5位：　天地無用!魎皇鬼 第四期4巻 ／ アニメーション

6位：　Buono!ライブ2017〜Pienezza!〜 ／ Buono!

7位：　ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」“勝者と敗者” ／ 須賀健太

8位：　チア☆ダン〜女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話〜 Blu-ray 豪華版 ／ 広瀬すず

9位：　ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス MovieNEX ／ クリス・プラット

10位：　劇場版総集編 オーバーロード 不死者の王【前編】【Blu-ray】 ／ アニメーション

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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