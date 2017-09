G-DRAGON、ソロドームツアーに幕「胸がいっぱい」 V.Iとサプライズ共演も

韓国の人気グループ・ BIGBANG のリーダー、 G-DRAGON が20日、世界29都市36公演で約65万4000人を動員するワールドツアーの一環として開催したジャパンドームツアー『G-DRAGON 2017 WORLD TOUR <ACT III, M.O.T.T.E> IN JAPAN』(3都市5公演)のファイナルを東京ドームで迎え、26万人を熱狂させた日本公演を駆け抜けた。

コンサートタイトル「M.O.T.T.E」は「MOMENT OF TRUTH THE END」の略で、真実の瞬間、真実そのものを意味する。アーティストG-DRAGONこと30歳のクォン・ジヨンの人生第3幕のストーリーを盛り込み、成功がもたらした派手な人生とその裏に隠された孤独と苦悩など、自身の“真の姿”を表現した。ソロ初期の代表曲「HEARTBREAKER」でド派手に幕開けすると、5万5000人で埋め尽くされた超満員の東京ドームは一気にヒートアップ。「ONE OF A KIND」「WHO YOU?」「CRAYON」といった代表曲に加え、6月に本国リリースされ、全世界40ヶ国のiTunesで1位を獲得したミニアルバム『KWON JI YONG』の中から「Untitled, 2014」などを惜しみなく披露し、ドームを揺らし続けた。終盤のMCでは「今回アルバムのタイトルは本名“クォン・ジヨン”です。このアルバムではG-DRAGONではなく、一人の人間、普通な人間、とにかくクォン・ジヨンについて語りたかった」と作品に込めた思いを説明。「正直、とても大変でした。そして、心配でした。でも、ステージに立ち、皆さんの前で歌っていると、その気持ちはなくなり、幸せで胸がいっぱいになります。これは、小さく見えても、僕にとってはすごく大きく、何より意味のあることです。ステージの上でファンの皆さんに会って、一緒にいられるこの時間は、とても大切で深い意味があります。このような素敵な時間を作ってくださって、本当にありがとうございます」とファンに感謝の気持ちを伝えた。アンコールでは、BIGBANGメンバーの V.I がジャパンツアー初のサプライズゲストとして登場。ドームが騒然となるなか、V.Iは「G-DRAGONさん、ドームツアー最終日おめでとうございます!」と祝福し、大歓声があがった。V.Iと共に「ピタカゲ (CROOKED)」からBIGBANGメドレーに突入。「BAE BAE」「BANG BANG BANG」「GOOD BOY」を歌唱すると、メドレーラスト「FANTASTIC BABY」では大合唱となり、会場が一体となって3都市5公演のジャパンドームツアーに幕を下ろした。G-DRAGONは11月1日にミニアルバム『KWON JI YONG』をリリース予定。さらにBIGBANGとしては、11月から海外アーティスト史上初の5年連続日本ドームツアー『BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2017 -LAST DANCE-』をスタートさせる。G-DRAGONは「11月からBIGBANGとしてのジャパンドームツアーを開始しますが、それを終えるとしばらく長いブランクに入ります。悔いのないようにすばらしいパフォーマンスをたくさん、皆さんにお見せしたいと思いますので、どうぞ期待していてください」とのコメントを寄せた。今年2月に T.O.P が入隊し、G-DRAGONを含めたメンバー4人は来年早々にも入隊が見込まれており、兵役前最後のツアーともささやかれている。■『BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2017 -LAST DANCE-』11月18日(土):福岡 ヤフオク!ドーム11月19日(日):福岡 ヤフオク!ドーム11月23日(木):京セラドーム大阪11月24日(金):京セラドーム大阪11月25日(土):京セラドーム大阪12月2日(土):ナゴヤドーム12月3日(日):ナゴヤドーム12月6日(水):東京ドーム12月7日(木):東京ドーム12月13日(水):東京ドーム12月21日(木):京セラドーム大阪12月22日(金):京セラドーム大阪12月23日(土):京セラドーム大阪