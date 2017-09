9/25付週間アルバムランキング1位は桑田佳祐の『がらくた』

ソロ活動30周年を迎える歌手・ 桑田佳祐 の6年半ぶりとなるオリジナルアルバム『がらくた』(8月23日発売)が発売4週目で週間1.3万枚(累積24.0万枚)を売り上げ、9/25付オリコン週間アルバムランキングで3週ぶりに首位に返り咲いた。以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: がらくた / 桑田佳祐2位: ICECREAM GIRL / 内田彩 3位: コンクリート・アンド・ゴールド / フー・ファイターズ 4位: D’ERLANGER TRIBUTE ALBUM〜Stairway to Heaven〜 / Various Artists5位: 布教用BEST / ReVision of Sence 6位: ラブとポップ 〜好きだった人を思い出す歌がある〜 mixed by DJ和 / DJ和7位: BIZARRE CARNIVAL / GLIM SPANKY 8位: THE Moonlight Cats Radio Show Vol.1 / Shogo Hamada & The J.S.Inspirations9位: THE Moonlight Cats Radio Show Vol.2 / Shogo Hamada & The J.S.Inspirations10位: Summer Glitter / 東京パフォーマンスドール 11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。