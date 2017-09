4人組アイドルグループon and Go!(おなご)が、女優・ 福原遥 (19)と俳優・ 白石隼也 (27)が主演するラブコメディドラマ『グッドモーニング・コール our campus days』の主題歌を担当することが19日、わかった。同ドラマは22日からFOD/Netflixで全世界配信される。

昨年4月に結成されたon and Go!は、同じ高校に通っていた川端渚(20)、瀬島優衣(19)、寺田葵(19)、西田江那(19)からなる4人組。わずか1年半、CDデビュー前にして新曲「恋スルキモチ」がドラマ主題歌に抜てきされた。on and Go!は「とってもうれしくてびっくりしました!」と驚き、「主演の福原遥さんはライブを見にきてくださったり、ブログに書いてくださったりと、いつもon and Go!を気にかけ応援してくださいます。そんな福原さん主演のドラマに主題歌として関わらせていただけるなんて、本当にうれしい気持ちでいっぱいです!」と大感激。「たくさんの方に“この曲いいな”“誰が歌ってるのか気になるな”って思っていただけたらいいなと思っています!」と期待に胸を高鳴らせている。メンバーと同世代の福原は「on and Go!さんのライブに行くたびに、私自身、元気や勇気をたくさんもらっているので、主題歌を歌ってくださると聞いて、本当にうれしかったです」と大喜び。「一足早くドラマの中で流れる曲を聴かせていただいたのですが、とってもかわいらしくて聴いているだけでハッピーになれる曲で、『グッドモーニング・コール』にぴったりだなぁと思いました! ドラマと一緒にぜひ楽しんでいただきたいです!」とドラマ配信を心待ちにする。振付は パパイヤ鈴木 が担当。12月27日に東京・渋谷O-nestで初ワンマンライブを行うon and Go!は「ライブでは、みんなで踊れる楽しい振り付けもあって楽しさ倍増なので、ぜひ遊びに来てくださいね!」と呼びかけた。