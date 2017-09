コナン続投、セーラームーン初登場 USJ「クールジャパン」

大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、2015年から開催されている「ユニバーサル・クールジャパン」が来年1月19日より6月24日までの期間限定で開催される。4年目を迎える今回の「ユニバーサル・クールジャパン2018」は、前回も好評だった『名探偵コナン』『モンスターハンター』がさらなる進化を遂げて登場するほか、新らたに『美少女戦士セーラームーン』『ファイナルファンタジー』が仲間入りする。「ユニバーサル・クールジャパン」は、日本が世界に誇る“クール”なエンターテイメントブランドの世界観を、パークならではのアイデアと想像力を活かし、圧倒的なスケールとクオリティで展開、リアルに体感できるイベント。世界各国で大人気の日本発の“クール”なエンターテイメントブランドを一堂に集結させ、その魅力を国内外へ発信する同イベントは、日本のみならず海外からのゲストにも評判が良く、テーマパークの閑散期といわれる1月〜2月の集客レベルを格段に引き上げ、“閑散期が無くなる”というコンテンツパワーを発揮した。さらにパワーアップする「ユニバーサル・クールジャパン2018」の内容は下記のとおり。■【第1弾】2018年1月19日(金)〜6月24日(日)『ファイナルファンタジー』今年30周年を迎える「ファイナルファンタジー」シリーズは、最先端の映像技術と独特の世界観、豊かなストーリー性で、世界中から高い評価を得ており、全世界で累計1億3500万本以上の出荷・ダウンロード販売を達成。「最もタイトル数の多いロールプレイングゲームシリーズ」としてギネス世界記録にも認定された、まさに日本を代表するロールプレイングゲーム。2018年1月11日には、新作の『ディシディアファイナルファンタジーNT』の発売も予定されている。『名探偵コナン』今年、原作者・ 青山剛昌 氏のコミックスの単行本全世界累計発行部数が2億冊を突破という快挙を達成。さらに今春に公開された『劇場版名探偵コナンから紅の恋歌(ラブレター)』は、興行収入68.7億円を突破して2017年上半期公開の邦画1位に輝き、5年連続でシリーズ最高興行収入を更新、日本のみならず世界20ヶ国以上で人気を博している。『モンスターハンター』「モンスターハンター」シリーズは、2004年の第1作発売以降、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームとして全世界で人気を博し、友人と協力して強大なモンスターに挑むという通信協力プレイが新たなコミュニケーションスタイルを確立、「モンハン現象」と呼ばれる社会現象を巻き起こした人気ゲーム。2018年の初頭には新作『モンスターハンター:ワールド』の発売を控え、ファンの熱もますます高まっている。■【第2弾】2018年春以降〜期間限定開催『美少女戦士セーラームーン』月刊誌『なかよし』(講談社)にて、1991年から連載を開始し、今年25周年を迎えた 武内直子 氏原作の少女漫画。原作単行本は17ヶ国語に翻訳され、アニメーションシリーズは40ヶ国以上の国で展開し、国内外で社会現象を巻き起こした。2017年からは新たに25周年プロジェクトが始動。書籍、映像、ミュージカル、コラボレーション企画など、さまざまな展開をしている。アトラクション詳細およびオープン日は、順次発表される。(C)武内直子・PNP・東映アニメーション(C)2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.原作/青山剛昌「名探偵コナン」(小学館『週刊少年サンデー』連載中)(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 書・紫舟TM &(C)Universal Studios. All rights reserved.