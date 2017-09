DISH//、雨の野音に3000人「ボロボロになりながら」24曲完奏

5人組ダンスロックバンド・ DISH// が17日、東京の日比谷野外大音楽堂でライブ『MUSIC BOIN!!(ミュージックボイン)』を開催。台風18号の接近にともない雨が降りしきるなか、3000人の観客とともに約2時間、24曲のパフォーマンスをやり遂げた。メンバーの出演が話題となった関西テレビ・フジテレビ系ドラマ『僕たちがやりました』の主題歌「僕たちがやりました」で勢いよくスタートさせると、アグレッシブなバンド演奏で攻め、「FLAME」「皿に走れ!!!!」では観客が一つとなっての大合唱が巻き起こる。バンドだけではなく、「HIGH VOLTAGE DANCER」「It's alright」では楽器を演奏しながら踊り、ライブ定番曲「ザ・ティッシュ〜とまらない青春 食欲編〜」では演奏の途中で楽器を外し、5人のダンサーとともにキレのいいパフォーマンスを披露。さらにステージを降りて客席で雨に打たれながら歌うなど、飽きさせない多彩なスタイルで楽しませた。中盤では 北村匠海 (Vo/Gt)が手がけたラブソング「モノクロ」、メンバーが初めて作詞・作曲した「また明日。」などをバンドで演奏。バレエダンサーが登場した「暮れゆく空の彼方に」、初披露となった22歳のシンガーソングライター・あいみょんの提供曲「猫」と終盤にかけバラードナンバーを立て続けに披露し、バンドとしての確かな成長も見せてくれた。アンコールでロックバラード「コトダマ」を初披露すると、北村は「僕らもボロボロになりながらでしたが、伝説のライブだったんじゃないでしょうか。(雨の中でのライブは)もう当分やりたくないですけど(笑)」と充実の表情。「僕らが前に進むためには絶対に必要な時間だったと思うし、DISH//が今後、成長していく過程の大きな足跡になったんじゃないかと思います」とライブの意義を語ると、「きょうは雨の中、本当にありがとうございました」と感謝の気持ちを伝え、ファンもメンバーもずぶ濡れになった伝説ライブの幕を閉じた。■セットリスト1. 僕たちがやりました2. Shall We Dance????3. FREAK SHOW4. サイショの恋〜モテたくて〜5. FLAME6. HIGH VOLTAGE DANCER7. It's alright8. 大智ソロ9. JUMPer10. ザ・ティッシュ〜とまらない青春 食欲編〜11. KLAP12. 柊生DJ&龍二&昌暉13. 愛の導火線14. 皿に走れ!!!!15. Running Road16. 虹のカケラ17. モノクロ18. Loop.19. また明日。20. 暮れゆく空の彼方に21. 猫22. Newフェイス23. 東京VIBRATIONアンコール. コトダマ