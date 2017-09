18日正午からテレビ朝日系で10時間超にわたって生放送される音楽番組『ミュージックステーション ウルトラFES2017』で、 DEAN FUJIOKA と人気テレビアニメ『ユーリ!!! on ICE』がコラボレーションする企画が明らかになった。

昨年10月〜12月に同局で放送されたアニメ『ユーリ!!! on ICE』は、男子フィギュアスケートの世界を描いたスポーツアニメ。2015年10月から16年3月まで放送された連続テレビ小説『あさが来た』(NHK)で大ブレークしたディーンが作詞作曲、歌唱する「History Maker」をオープニングテーマ曲に起用したことでも話題になった。アニメは女性を中心に大ヒット。そのブームは放送終了から9ヶ月が経った今も続いており、『ユーリ!!! on FESTIVAL』や『ユーリ!!! on MUSEUM』といった番組から生まれたイベントは大盛況のにぎわいを見せている。『ウルトラFES』初登場となるディーンのステージでは、『ユーリ!!! on MUSEUM』で公開されているイラストを演出に使用。新たに描き下ろされた人気スケーターたちの新規イラストもあり、テレビ初放送の作品も含まれるファン垂涎のコラボレーションとなりそうだ。