ジャニーズWEST、10・25『なうぇすと』ツアー映像化 84分“舞台裏”も
人気グループ・ジャニーズWESTが1月〜5月にかけて開催した全国ツアー『LIVE TOUR 2017 なうぇすと』がライブDVD／Blu-ray Disc化され、10月25日に発売されることが決定した。
歌、ダンス、楽器、かぶり物（!?）でファンを楽しませたジャニーズWESTの“今”が凝縮されたコンサート。全国9ヶ所31公演の中から1月7日に行われた横浜アリーナ公演の模様が収められる。
DVD／Blu-rayいずれも2枚組で約210分収録で、初回仕様盤（初回スペシャルパッケージ＆40Pブックレット封入）、通常仕様盤（8Pブックレット封入）の2形態。全仕様共通でDISC2には84分に及ぶツアードキュメンタリーを収録。各地の公演や舞台裏、恒例となったメンバー同士の撮影など、ファン必見の映像が盛り込まれている。
■ライブDVD／Blu-ray『LIVE TOUR 2017 なうぇすと』収録内容
▽DISC1（DVD／Blu-ray共通）
Overture
PARTY MANIACS
Unlimited
パリピポアンセム
INTER
King of Chance
You’re My Treasure
CHO-EXTACY
INTER
Mr. Summer WEST
粉もん
大阪弁ら〜にんぐ
ギラギラブベイベー
無鉄砲ボーイ
雪に願いを
［Jr.コーナー］
ロマンティック
Hair
UME 強引オン！
エエやんけェ!!
アカンLOVE〜純情愛やで〜
ホルモン〜関西に伝わりしダイアモンド〜
I got the FLOW
Believer
one chance
ええじゃないか
バンザイ夢マンサイ！
逆転 Winner
夢を抱きしめて
バリ ハピ
人生は素晴らしい
ズンドコ パラダイス
ジパング・おおきに大作戦
KIZUNA
【アンコール】
100% I Love You
いま逢いたいからしょうがない
覚悟しろよSummer
【Wアンコール】
バンバンッ!!
▽DISC2（DVD／Blu-ray共通）
［SPECIAL REEL］
Tour Documentary
歌、ダンス、楽器、かぶり物（!?）でファンを楽しませたジャニーズWESTの“今”が凝縮されたコンサート。全国9ヶ所31公演の中から1月7日に行われた横浜アリーナ公演の模様が収められる。
DVD／Blu-rayいずれも2枚組で約210分収録で、初回仕様盤（初回スペシャルパッケージ＆40Pブックレット封入）、通常仕様盤（8Pブックレット封入）の2形態。全仕様共通でDISC2には84分に及ぶツアードキュメンタリーを収録。各地の公演や舞台裏、恒例となったメンバー同士の撮影など、ファン必見の映像が盛り込まれている。
■ライブDVD／Blu-ray『LIVE TOUR 2017 なうぇすと』収録内容
▽DISC1（DVD／Blu-ray共通）
Overture
PARTY MANIACS
Unlimited
パリピポアンセム
INTER
King of Chance
You’re My Treasure
CHO-EXTACY
INTER
Mr. Summer WEST
粉もん
大阪弁ら〜にんぐ
ギラギラブベイベー
無鉄砲ボーイ
雪に願いを
［Jr.コーナー］
ロマンティック
Hair
UME 強引オン！
エエやんけェ!!
アカンLOVE〜純情愛やで〜
ホルモン〜関西に伝わりしダイアモンド〜
I got the FLOW
Believer
one chance
ええじゃないか
バンザイ夢マンサイ！
逆転 Winner
夢を抱きしめて
バリ ハピ
人生は素晴らしい
ズンドコ パラダイス
ジパング・おおきに大作戦
KIZUNA
【アンコール】
100% I Love You
いま逢いたいからしょうがない
覚悟しろよSummer
【Wアンコール】
バンバンッ!!
▽DISC2（DVD／Blu-ray共通）
［SPECIAL REEL］
Tour Documentary