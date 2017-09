ジャニーズWEST、10・25『なうぇすと』ツアー映像化 84分“舞台裏”も

人気グループ・ ジャニーズWEST が1月〜5月にかけて開催した全国ツアー『LIVE TOUR 2017 なうぇすと』がライブDVD/Blu-ray Disc化され、10月25日に発売されることが決定した。歌、ダンス、楽器、かぶり物(!?)でファンを楽しませたジャニーズWESTの“今”が凝縮されたコンサート。全国9ヶ所31公演の中から1月7日に行われた横浜アリーナ公演の模様が収められる。DVD/Blu-rayいずれも2枚組で約210分収録で、初回仕様盤(初回スペシャルパッケージ&40Pブックレット封入)、通常仕様盤(8Pブックレット封入)の2形態。全仕様共通でDISC2には84分に及ぶツアードキュメンタリーを収録。各地の公演や舞台裏、恒例となったメンバー同士の撮影など、ファン必見の映像が盛り込まれている。■ライブDVD/Blu-ray『LIVE TOUR 2017 なうぇすと』収録内容▽DISC1(DVD/Blu-ray共通)OverturePARTY MANIACSUnlimitedパリピポアンセムINTERKing of ChanceYou’re My TreasureCHO-EXTACYINTERMr. Summer WEST粉もん大阪弁ら〜にんぐギラギラブベイベー無鉄砲ボーイ雪に願いを[Jr.コーナー]ロマンティックHairUME 強引オン!エエやんけェ!!アカンLOVE〜純情愛やで〜ホルモン〜関西に伝わりしダイアモンド〜I got the FLOWBelieverone chanceええじゃないかバンザイ夢マンサイ!逆転 Winner夢を抱きしめてバリ ハピ人生は素晴らしいズンドコ パラダイスジパング・おおきに大作戦KIZUNA【アンコール】100% I Love Youいま逢いたいからしょうがない覚悟しろよSummer【Wアンコール】バンバンッ!!▽DISC2(DVD/Blu-ray共通)[SPECIAL REEL]Tour Documentary