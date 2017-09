シンガー・ソングライターの 浜田省吾 が、Shogo Hamada & The J.S. Inspirations名義で2作同時発売したR&Bカバー・ミニアルバム『The Moonlight Cats Radio Show Vol.1』と『〜 Vol.2』(ともに6日発売)が、初週でそれぞれ2.3万枚、2.2万枚を売り上げ、9/18付オリコン週間アルバムランキングで1位、2位に初登場した。以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: THE Moonlight Cats Radio Show Vol.1 / Shogo Hamada & The J.S.Inspirations2位: THE Moonlight Cats Radio Show Vol.2 / Shogo Hamada & The J.S.Inspirations3位: がらくた / 桑田佳祐 4位: NOMAD / シド 5位: サボテンミュージアム / 奥田民生 6位: 真ん中のこと / SUPER BEAVER 7位: The War: EXO Vol.4(Korean Ver.) / EXO8位: NHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」緊急特盤 鶴のうた / 菅野ようこ9位: 惠百福 たくさんのしあわせ / さだまさし 10位: THUNDERBOLT 〜帰ってきたサンダーボルト〜 / RIZE 11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。