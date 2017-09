【オリコン】浜田省吾、デビュー以来初のアルバム1・2位独占

■禁無断複写転載

シンガー・ソングライターの 浜田省吾 が、Shogo Hamada & The J.S. Inspirations名義で2作同時発売したR&Bカバー・ミニアルバム『The Moonlight Cats Radio Show Vol.1』と『〜 Vol.2』(ともに6日発売)が、初週でそれぞれ2.3万枚、2.2万枚を売り上げ、9/18付オリコン週間アルバムランキングで1位、2位に初登場した。浜田のアルバム1位獲得は、15年4月に発売した18年ぶりのオリジナルアルバム『Journey of a Songwriter 〜 旅するソングライター』以来、2年4ヶ月ぶり通算10作目。また、アルバム1・2位独占は、1976年のソロデビュー以来初となった。本作は、『Journey 〜』の制作からレコーディングやツアーを共にしてきたバンドメンバー“The J.S. Inspirations”と、アドリブセッションなどを行う中でアイデアが生まれた作品。マービン・ゲイの「What’s Going on」など、インストゥルメンタルを含むR&Bカバー楽曲が収録されている。