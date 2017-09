Da-iCE、12月に幕張メッセ2days追加 武道館ライブ映像5曲フル公開

5人組ダンス&ボーカルグループ Da-iCE が9日、全国ツアー『Da-iCE LIVE TOUR 2017 -NEXT PHASE-』の神奈川公演を厚木市文化会館 大ホールで開催し、12月15・16日に千葉・幕張メッセ イベントホールで追加公演を行うことを発表した。今回の追加発表により、11月18・19日の兵庫・神戸ワールド記念ホール2公演とあわせてアリーナ公演はトータル4公演となった。これを記念し、YouTubeでは1月に開催されたDa-iCE初の日本武道館公演を映像化したライブDVD/Blu-ray『Da-iCE HALL TOUR 2016 -PHASE 5- FINAL in 日本武道館』の中から「エビバディ」「恋ごころ」「DATE」「Chocolate Sympathy」「パラダイブ」の5曲がフルサイズで公開された。Da-iCEの公式ファンクラブでは、22日からスタートするファンクラブチケット先行予約に間に合う入会キャンペーンを18日まで実施中。■全国TOUR『Da-iCE LIVE TOUR 2017 ?NEXT PHASE-』追加公演12月15日(金):千葉・幕張メッセ イベントホール12月16日(土):千葉・幕張メッセ イベントホール