『Mステ ウルトラFES』B’z初参戦 全55組出揃う
テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』の超大型音楽プログラム『ウルトラFES2017』（9月18日 正午〜）のアーティスト発表第3弾として、エレファントカシマシ、B’z、福山雅治、YOSHIKIの4組の出演が明らかになった。
エレカシはライブ会場の日比谷野外大音楽堂から生中継、B’zは『ウルトラFES』初参戦となる。全55組の出演アーティストは以下のとおり。
■第3弾出演予定アーティスト
エレファントカシマシ
B’z
福山雅治
YOSHIKI
■第2弾出演予定アーティスト
ウルフルズ
AKB48
HKT48
EXILE THE SECOND
SKE48
NMB48
大黒摩季
岡崎体育
岡本真夜
きゃりーぱみゅぱみゅ
欅坂46
ゴールデンボンバー
THE YELLOW MONKEY
GENERATIONS
SHISHAMO
湘南乃風
高橋優
DEAN FUJIOKA
どうぶつビスケッツ＋かばん×PPP
西野カナ
乃木坂46
NOKKO
葉加瀬太郎
Perfume
星野源
ポルノグラフィティ
槇原敬之
三浦大知×SOIL & "PIMP" SESSIONS
水谷千重子
観月ありさ
Little Glee Monster
ゆず
■第1弾出演予定アーティスト
嵐
A.B.C-Z
亀と山P
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
CHEMISTRY
ジャニーズWEST
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
高橋洋子
タッキー＆翼
TOKIO
NEWS
BEGIN
V6
Hey! Say! JUMP
三浦祐太朗
モーニング娘。'17
ももいろクローバーZ
WANIMA
★YouTube公式チャンネル「ORICON NEWS」
エレカシはライブ会場の日比谷野外大音楽堂から生中継、B’zは『ウルトラFES』初参戦となる。全55組の出演アーティストは以下のとおり。
■第3弾出演予定アーティスト
エレファントカシマシ
B’z
福山雅治
YOSHIKI
■第2弾出演予定アーティスト
ウルフルズ
AKB48
HKT48
EXILE THE SECOND
SKE48
NMB48
大黒摩季
岡崎体育
岡本真夜
きゃりーぱみゅぱみゅ
欅坂46
ゴールデンボンバー
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GENERATIONS
SHISHAMO
湘南乃風
高橋優
DEAN FUJIOKA
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西野カナ
乃木坂46
NOKKO
葉加瀬太郎
Perfume
星野源
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槇原敬之
三浦大知×SOIL & "PIMP" SESSIONS
水谷千重子
観月ありさ
Little Glee Monster
ゆず
■第1弾出演予定アーティスト
嵐
A.B.C-Z
亀と山P
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Kis-My-Ft2
CHEMISTRY
ジャニーズWEST
SEKAI NO OWARI
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