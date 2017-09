10月9日よりテレビ東京ほかにて放送されるアニメ『Wake Up, Girls! 新章』の最新PV“新章ハジマル篇”が公開された。全国7都市で開催中の4thライブツアー会場で、先行公開されているアニメの映像に加え、新規映像を数多く盛り込んだ最新PVでは、アイドルグループWake Up, Girls!(以下、WUG)の7人のキャラクターはもちろん、先日発表された新キャラクターの中学生3人、速志歩(CV:林鼓子)、守島音芽(CV:森嶋優花)、阿津木いつか(CV:厚木那奈美)の声も初公開となっている。

『Wake Up, Girls!』は、仙台で暮らす7人の少女たちがアイドルグループ・WUGを結成し、互いに切磋琢磨しながらトップアイドルを目指していく姿を描いた作品。2014年の劇場作品『七人のアイドル』とテレビアニメシリーズ、15年に劇場公開された前・後篇『青春の影』『Beyond the Bottom』を経て、新章と銘打つ新シリーズではどのような物語を繰り広げるのか。仙台の弱小芸能プロダクション「グリーンリーヴス・エンタテインメント」に所属するWUGは、数多の挫折を経験しながらも、「アイドルの祭典」で国民的アイドルグループ「I-1club」を抑えて優勝し、一躍トップアイドルに…と思ったのもつかの間、7人は地道なアイドル活動に追われる日々が続いていた。一方、仙台市の中学に通う速志歩・守島音芽・阿津木いつかの3人は、次第にアイドルに憧れを持つようになり…。最新PVには、WUGが所属する事務所の社長、丹下順子(CV: 日高のり子 )や、マネージャーの松田耕平(CV: 浅沼晋太郎 )、トップアイドルグループI-1clubの鈴木萌歌(CV: 山本希望 )など、前シリーズからのキャラクターも登場。 さらに、大田邦良(CV: 下野紘 )らワグナーと呼ばれるWUGの熱狂的なファンである「大田組」のキャラクター設定も公開された。■放送情報テレビ東京:10月9日スタート、毎週月曜 深2:05仙台放送:10月10日スタート、毎週火曜 深2:00AT-X:10月11日スタート、毎週水曜 深11:30(※リピート放送あり)※放送日時は変更になる場合があり。■キャスト島田真夢… 吉岡茉祐 林田藍里… 永野愛理 片山実波… 田中美海 七瀬佳乃…青山吉能久海菜々美… 山下七海 菊間夏夜… 奥野香耶 岡本未夕… 高木美佑 速志歩…林鼓子守島音芽…森嶋優花阿津木いつか…厚木那奈美鈴木萌歌…山本希望近藤麻衣… 加藤英美里 相沢菜野花… 福原香織 鈴木玲奈… 明坂聡美 小早川ティナ… 安野希世乃 高科里佳… 上田麗奈 岩崎志保… 大坪由佳 松田耕平…浅沼晋太郎丹下順子…日高のりこ白木徹… 宮本充 早坂相… 鈴村健一 ■スタッフ原作・脚本:Green Leaves監督: 板垣伸 キャラクター原案:近岡直キャラクターデザイン:菅原美幸音楽: 神前暁 音楽制作:DIVE II entertainmentアニメーション制作:ミルパンセ■Wake Up, Girls!3http://wakeupgirls3.jp/