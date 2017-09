ドリカム、新作“ドリクエ”ジャケ写で黄金像に 収録曲&アートワーク公開

人気ユニット・ DREAMS COME TRUE が、3年2ヶ月ぶりとなるオリジナルアルバム『THE DREAM QUEST』(10月10日発売)の収録曲および新ビジュアル、ジャケット写真を一斉に公開した。前作『ATTACK25』(2014年8月発売)以来となる新アルバムは、音楽的大冒険が詰め込まれた全18曲入り。配信限定リリースされていた「九州をどこまでも」「愛しのライリー」「あなたのように」「KNOCKKNOCK!」「あなたと同じ空の下」「その日は必ず来る」の6曲が初CD化される。さらに、7月8日に大阪・舞洲で開催された『ドリウタフェス2017』でのコラボをきっかけに親交を深めた 三浦大知 へ楽曲提供した「普通の今夜のことを ― let tonight be forever remembered ―」、2011年に 観月ありさ に楽曲提供した「あなたが笑えば」の2曲をセルフカバー。「世界中からサヨウナラ」「堕ちちゃえ」といった強烈なタイトルの楽曲も盛り込まれている。アーティスト写真は、本作のレコーディングとマスタリングが行われた米ニューヨークで撮影されたもの。ジャケット写真は 吉田美和 中村正人 が黄金に輝く像となり、その周りには色鮮やかなキャラクターが取り巻く。『THE DREAM QUEST』から連想されるストーリーは後日、詳細が発表される。本作を引っさげ、10月21・22日のさいたまスーパーアリーナ2daysを皮切りに全国12都市32公演に及ぶアリーナツアーをスタートさせる。■『THE DREAM QUEST』収録内容01. THE THEME OF THE DREAM QUEST02. KNOCKKNOCK! - TDQ VERSION -03. 世界中からサヨウナラ04. 秘密05. あなたが笑えば - DCT VERSION -06. その日は必ず来る - TDQ VERSION -07. あなたと同じ空の下 - TDQ VERSION -08. 九州をどこまでも - TDQ VERSION -09. 堕ちちゃえ10. 普通の今夜のことを ― let tonight be forever remembered ―11. 愛しのライリー - TDQ VERSION -12. あなたのように13. THE DREAM QUEST - OVERTURE -14. 九州をどこまでも - SINGLE VERSION -15. 愛しのライリー - SINGLE VERSION -16. KNOCKKNOCK! - SINGLE VERSION -17. あなたと同じ空の下 - SINGLE VERSION -18. その日は必ず来る - SINGLE VERSION -