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9/11付週間Blu-ray総合ランキング1位は『劇場版 艦これ』


劇場版アニメBD『「劇場版 艦これ」Blu-ray限定仕様）』が初登場1位（C）2016 「劇場版 艦これ」連合艦隊司令部

拡大写真劇場版アニメBD『「劇場版 艦これ」Blu-ray限定仕様）』が初登場1位（C）2016 「劇場版 艦これ」連合艦隊司令部

　人気ゲーム『艦隊これくしょん』初の劇場版アニメBD『「劇場版 艦これ」Blu-ray限定仕様）』（8月30日発売）が初週で2.7万枚を売り上げ、9/11付Blu-ray Disc（以下BD）ランキングで総合1位に初登場。DVD、BDを通じてシリーズ初の総合1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位：　「劇場版 艦これ」Blu-ray限定仕様 ／ アニメーション

2位：　【初回限定生産】THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story ／ Various Artists

3位：　クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い 7(完全生産限定版) ／ アニメーション

4位：　嚴島神社 世界遺産登録20周年記念奉納行事 ミュージカル『刀剣乱舞』 in 嚴島神社[予約限定盤] ／ 黒羽麻璃央

5位：　機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 Blu-rayメモリアルボックス ／ アニメーション

6位：　SING/シング ブルーレイ+DVDセット ／ アニメーション

7位：　「君の名は。」Blu-ray スタンダード・エディション ／ アニメーション

8位：　ゴースト・イン・ザ・シェル ブルーレイ+DVD+ボーナスブルーレイセット ／ スカーレット・ヨハンソン

9位：　TVシリーズ 交響詩篇エウレカセブン Blu-ray BOX1 特装限定版 ／ アニメーション

10位：　OLDCODEX Live Blu-ray “FIXED ENGINE” 2017 in BUDOKAN ／ OLDCODEX

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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