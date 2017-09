人気ゲーム『艦隊これくしょん』初の劇場版アニメBD『「劇場版 艦これ」Blu-ray限定仕様)』(8月30日発売)が初週で2.7万枚を売り上げ、9/11付Blu-ray Disc(以下BD)ランキングで総合1位に初登場。DVD、BDを通じてシリーズ初の総合1位を獲得した。以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: 「劇場版 艦これ」Blu-ray限定仕様 / アニメーション2位: 【初回限定生産】THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story / Various Artists3位: クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い 7(完全生産限定版) / アニメーション4位: 嚴島神社 世界遺産登録20周年記念奉納行事 ミュージカル『刀剣乱舞』 in 嚴島神社[予約限定盤] / 黒羽麻璃央 5位: 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 Blu-rayメモリアルボックス / アニメーション6位: SING/シング ブルーレイ+DVDセット / アニメーション7位: 「君の名は。」Blu-ray スタンダード・エディション / アニメーション8位: ゴースト・イン・ザ・シェル ブルーレイ+DVD+ボーナスブルーレイセット / スカーレット・ヨハンソン 9位: TVシリーズ 交響詩篇エウレカセブン Blu-ray BOX1 特装限定版 / アニメーション10位: OLDCODEX Live Blu-ray “FIXED ENGINE” 2017 in BUDOKAN / OLDCODEX11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。