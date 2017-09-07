9/11付週間Blu-ray総合ランキング1位は『劇場版 艦これ』
人気ゲーム『艦隊これくしょん』初の劇場版アニメBD『「劇場版 艦これ」Blu-ray限定仕様）』（8月30日発売）が初週で2.7万枚を売り上げ、9/11付Blu-ray Disc（以下BD）ランキングで総合1位に初登場。DVD、BDを通じてシリーズ初の総合1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： 「劇場版 艦これ」Blu-ray限定仕様 ／ アニメーション
2位： 【初回限定生産】THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story ／ Various Artists
3位： クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い 7(完全生産限定版) ／ アニメーション
4位： 嚴島神社 世界遺産登録20周年記念奉納行事 ミュージカル『刀剣乱舞』 in 嚴島神社[予約限定盤] ／ 黒羽麻璃央
5位： 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 Blu-rayメモリアルボックス ／ アニメーション
6位： SING/シング ブルーレイ+DVDセット ／ アニメーション
7位： 「君の名は。」Blu-ray スタンダード・エディション ／ アニメーション
8位： ゴースト・イン・ザ・シェル ブルーレイ+DVD+ボーナスブルーレイセット ／ スカーレット・ヨハンソン
9位： TVシリーズ 交響詩篇エウレカセブン Blu-ray BOX1 特装限定版 ／ アニメーション
10位： OLDCODEX Live Blu-ray “FIXED ENGINE” 2017 in BUDOKAN ／ OLDCODEX
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： 「劇場版 艦これ」Blu-ray限定仕様 ／ アニメーション
2位： 【初回限定生産】THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story ／ Various Artists
3位： クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い 7(完全生産限定版) ／ アニメーション
4位： 嚴島神社 世界遺産登録20周年記念奉納行事 ミュージカル『刀剣乱舞』 in 嚴島神社[予約限定盤] ／ 黒羽麻璃央
5位： 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 Blu-rayメモリアルボックス ／ アニメーション
6位： SING/シング ブルーレイ+DVDセット ／ アニメーション
7位： 「君の名は。」Blu-ray スタンダード・エディション ／ アニメーション
8位： ゴースト・イン・ザ・シェル ブルーレイ+DVD+ボーナスブルーレイセット ／ スカーレット・ヨハンソン
9位： TVシリーズ 交響詩篇エウレカセブン Blu-ray BOX1 特装限定版 ／ アニメーション
10位： OLDCODEX Live Blu-ray “FIXED ENGINE” 2017 in BUDOKAN ／ OLDCODEX
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。