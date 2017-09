韓国の男性7人組グループ・BTS( 防弾少年団 )の映像集DVD『BTS MEMORIES OF 2016』(8月30日発売)が初週で2.2万枚を売り上げ、9/11付DVDランキングで総合1位に初登場した。6月発売のDVD『防弾少年団 JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.3 〜君に届く〜[DVD+PHOTOBOOK+PHOTOCARD]』での2位、初週売上1.0万枚を上回り、DVD/BDを通じて自身初の総合1位、初週売上2万枚超えを記録した。以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: BTS MEMORIES OF 2016 / BTS(防弾少年団)2位: 「君の名は。」DVD スタンダード・エディション / アニメーション3位: 「劇場版 艦これ」DVD限定仕様 / アニメーション4位: 嚴島神社 世界遺産登録20周年記念奉納行事 ミュージカル『刀剣乱舞』 in 嚴島神社[予約限定盤] / 黒羽麻璃央 5位: 怪盗グルーの月泥棒(12.04) / アニメーション6位: ミニオンズ / アニメーション7位: 怪盗グルーのミニオン危機一発(14.09) / アニメーション8位: 相棒-劇場版IV-首都クライシス 人質は50万人!特命係 最後の決断 DVD通常版 / 水谷豊 9位: ハルチカ 豪華版 / 佐藤勝利 10位: 福田こうへい コンサート2017 IN 明治座 / 福田こうへい11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。