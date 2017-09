【オリコン】防弾少年団、活動映像集でDVD初首位

■禁無断複写転載

韓国の男性7人組グループ・BTS( 防弾少年団 )の映像集DVD『BTS MEMORIES OF 2016』(8月30日発売)が初週で2.2万枚を売り上げ、9/11付DVDランキングで総合1位に初登場した。6月発売のDVD『防弾少年団 JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.3 〜君に届く〜[DVD+PHOTOBOOK+PHOTOCARD]』での2位、初週売上1.0万枚を上回り、DVD/BDを通じて自身初の総合1位、初週売上2万枚超えを記録した。本作は、防弾少年団の2016年の活動をまとめた映像集。2回目のファンミーティング『2nd MUSTER』のフル映像や韓国発売のアルバム『花様年華 Young Forever』『WINGS』の制作過程、メンバーのシュガ(ラップ担当)のミックステープ・メイキング映像、アジアツアー『花様年華 ON STAGE ASIA TOUR』のメイキングが収録されているほか、スペシャルフォトブック、フォトカードが同梱されている。なお、18日には最新アルバム『LOVE YOURSELF 承 ‘Her’』を発売。10月14・15日には、日本では自身初となるドーム公演を京セラドーム大阪で開催する。