9/11付週間アルバムランキング1位はBLACKPINKの『BLACKPINK』
韓国の4人組ガールズグループ・BLACKPINK（ブラックピンク）の日本デビュー作となるミニアルバム『BLACKPINK』（8月30日発売）が発売初週で3.9万枚を売り上げ、9/11付オリコン週間アルバムランキングで1位に初登場した。BLACKPINKはジス、ジェニー、ロゼ、リサからなる4人組。今作には、YouTubeで1億回以上の再生を記録した「BOOMBAYAH」、「AS IF IT'S YOUR LAST」などが収録されている。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： BLACKPINK ／ BLACKPINK
2位： がらくた ／ 桑田佳祐
3位： KICK! ／ KICK THE CAN CREW
4位： 2Re:M ／ ユナク&ソンジェ from 超新星
5位： 美旋律 〜Best Tune Takamiy〜 ／ Takamiy
6位： HATSUNE MIKU 10th Anniversary Album「Re:Start」 ／ Various Artists
7位： ラブとポップ 〜好きだった人を思い出す歌がある〜 mixed by DJ和 ／ DJ和
8位： B’z COMPLETE SINGLE BOX ／ B’z
9位： THE IDOLM@STER SideM「Cybernetics Wars ZERO 〜願いを宿す機械の子〜」 ／ 冬美旬(永塚拓馬),天ヶ瀬冬馬(寺島拓篤),都築圭(土岐隼一),東雲荘一郎(天崎滉平),華村翔真(バレッタ裕)
10位： CYCLE HIT 1991-2017 Spitz Complete Single Collection -30th Anniversary BOX- ／ スピッツ
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： BLACKPINK ／ BLACKPINK
2位： がらくた ／ 桑田佳祐
3位： KICK! ／ KICK THE CAN CREW
4位： 2Re:M ／ ユナク&ソンジェ from 超新星
5位： 美旋律 〜Best Tune Takamiy〜 ／ Takamiy
6位： HATSUNE MIKU 10th Anniversary Album「Re:Start」 ／ Various Artists
7位： ラブとポップ 〜好きだった人を思い出す歌がある〜 mixed by DJ和 ／ DJ和
8位： B’z COMPLETE SINGLE BOX ／ B’z
9位： THE IDOLM@STER SideM「Cybernetics Wars ZERO 〜願いを宿す機械の子〜」 ／ 冬美旬(永塚拓馬),天ヶ瀬冬馬(寺島拓篤),都築圭(土岐隼一),東雲荘一郎(天崎滉平),華村翔真(バレッタ裕)
10位： CYCLE HIT 1991-2017 Spitz Complete Single Collection -30th Anniversary BOX- ／ スピッツ
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。