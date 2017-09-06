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9/11付週間アルバムランキング1位はBLACKPINKの『BLACKPINK』


BLACKPINKの日本デビュー作が1位発進

拡大写真BLACKPINKの日本デビュー作が1位発進

BLACKPINKの日本デビューミニアルバム『BLACKPINK』

拡大写真BLACKPINKの日本デビューミニアルバム『BLACKPINK』

　韓国の4人組ガールズグループ・BLACKPINK（ブラックピンク）の日本デビュー作となるミニアルバム『BLACKPINK』（8月30日発売）が発売初週で3.9万枚を売り上げ、9/11付オリコン週間アルバムランキングで1位に初登場した。BLACKPINKはジス、ジェニー、ロゼ、リサからなる4人組。今作には、YouTubeで1億回以上の再生を記録した「BOOMBAYAH」、「AS IF IT'S YOUR LAST」などが収録されている。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位：　BLACKPINK ／ BLACKPINK

2位：　がらくた ／ 桑田佳祐

3位：　KICK! ／ KICK THE CAN CREW

4位：　2Re:M ／ ユナク&ソンジェ from 超新星

5位：　美旋律 〜Best Tune Takamiy〜 ／ Takamiy

6位：　HATSUNE MIKU 10th Anniversary Album「Re:Start」 ／ Various Artists

7位：　ラブとポップ 〜好きだった人を思い出す歌がある〜 mixed by DJ和 ／ DJ和

8位：　B’z COMPLETE SINGLE BOX ／ B’z

9位：　THE IDOLM@STER SideM「Cybernetics Wars ZERO 〜願いを宿す機械の子〜」 ／ 冬美旬(永塚拓馬),天ヶ瀬冬馬(寺島拓篤),都築圭(土岐隼一),東雲荘一郎(天崎滉平),華村翔真(バレッタ裕)

10位：　CYCLE HIT 1991-2017 Spitz Complete Single Collection -30th Anniversary BOX- ／ スピッツ

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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