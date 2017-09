ロックバンド・ BUMP OF CHICKEN が、今月16日からスタートする全国ツアー『BUMP OF CHICKEN 2017-2018 PATHFINDER』の再追加公演として5ヶ所10公演を発表した。今回が最終追加となり、来年2月10・11日のさいたまスーパーアリーナ2daysでファイナルを迎える。新たに追加されたのは、10月24・25日の愛知・Zepp Nagoya、11月8日・9日の東京・新木場STUDIO COAST、11月27・28日の大阪・Zepp Osaka Bayside、来年1月16日・17日の兵庫・神戸ワールド記念ホール、2月10日・11日のさいたまスーパーアリーナの5ヶ所10公演。本ツアーは全29公演となった。再追加公演のうち、東名阪ライブハウス公演はきょう5日正午からイープラスプレオーダー1次受付がスタート、来週には2次受付が開始される。プレイガイド一般発売は行われない。神戸、さいたま公演のチケット販売スケジュールは今月下旬に発表予定。あわせてツアーのオフィシャルグッズも発表され、今回も全アイテムを直井由文(B)がデザイン&プロデュース。Tシャツ、タオルなどの定番アイテムからサコッシュ、コーチジャケットなどのファッションアイテムもラインナップされている。■『BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER』9月16日(土):千葉・幕張メッセ国際展示場1〜3ホール9月17日(日):千葉・幕張メッセ国際展示場1〜3ホール9月23日(土):北海道・北海きたえーる9月24日(日):北海道・北海きたえーる10月3日(火):新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター10月8日(日):静岡・エコパアリーナ10月9日(月・祝):静岡・エコパアリーナ10月24日(火):愛知・Zepp Nagoya(★再追加公演)10月25日(水):愛知・Zepp Nagoya(★再追加公演)10月31日(火):大阪・大阪城ホール11月1日(水):大阪・大阪城ホール11月8日(水):東京・新木場STUDIO COAST(★再追加公演)11月9日(木):東京・新木場STUDIO COAST(★再追加公演)11月18日(土):広島・グリーンアリーナ11月19日(日):広島・グリーンアリーナ11月27日(月):大阪・Zepp Osaka Bayside(★再追加公演)11月28日(火):大阪:Zepp Osaka Bayside(★再追加公演)12月9日(土):宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ12月10日(日):宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ12月16日(土):石川・石川産業展示館4号館12月26日(火):徳島・アスティとくしま1月10日(水):愛知・日本ガイシホール1月11日(木):愛知・日本ガイシホール1月16日(火):兵庫・神戸ワールド記念ホール(★再追加公演)1月17日(水)兵庫:神戸ワールド記念ホール(★再追加公演)1月27日(土):福岡・マリンメッセ福岡1月28日(日):福岡・マリンメッセ福岡2月10日(土):埼玉・さいたまスーパーアリーナ(★再追加公演)2月11日(日・祝):埼玉・さいたまスーパーアリーナ(★再追加公演)