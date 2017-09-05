元KARA・知英の“ヒミツの女子会”に潜入!!

元KARA・知英が、大好きな“K-FOOD”を食材に新レシピを考案し人気インスタグラマーたちと一緒に女子会を開催!! 美容にも健康にも最適な“K-FOOD”の魅力を語りつくします!!