山本彩、10・4新アルバム『identity』 新ビジュアル&収録曲公開
NMB48・山本彩の2ndアルバムのタイトルが『identity』（10月4日発売）に決まり、新ビジュアルやジャケット写真、収録曲が一斉に公開された。
今作はデビュー作『Rainbow』（昨年10月発売）に引き続き、音楽プロデューサーの亀田誠治氏がサウンドプロデュースを担当。いきものがかりの水野良樹が楽曲提供した「春はもうすぐ」、阿部真央が作詞作曲した「喝采」、DREAMS COME TRUE「何度でも」のカバーのほか、山本本人が作詞作曲した楽曲も多数収録されている。
本作は初回DVD付盤、通常盤の2形態。初回盤のDVDには「JOKER」のミュージックビデオとメイキング映像が収録される。
■山本彩『identity』収録曲
01. JOKER 作詞：山本彩・いしわたり淳治 作曲：山本彩 編曲：亀田誠治
02. Wings 作詞・作曲：Carlos K. & Seiji Kameda 編曲：亀田誠治 & Carlos K.
03. 夢の声 作詞・作曲：ヒロイズム & Seiji Kameda 編曲：亀田誠治
04. Let’s go crazy 作詞・作曲：山本彩 編曲：亀田誠治
05. ゆびきり 作詞・作曲：山本彩 編曲：亀田誠治
06. サードマン 作詞・作曲：山本彩 編曲：亀田誠治
07. どうしてどうして 作詞：山本彩・いしわたり淳治 作曲：山本彩 編曲：亀田誠治
08. 愛せよ 作詞：阿久悠 作曲：水野良樹 編曲：亀田誠治
09. 何度でも 吉田美和 作曲：中村正人・吉田美和 編曲：亀田誠治
10. 喝采作詞・作曲：阿部真央 編曲：亀田誠治
11. 陸の魚 山本彩・いしわたり淳治 作曲：山本彩 編曲：亀田誠治
12. 春はもうすぐ 作詞・作曲：水野良樹 編曲：亀田誠治
13. 蛍 作詞・作曲：山本彩 編曲：亀田誠治
今作はデビュー作『Rainbow』（昨年10月発売）に引き続き、音楽プロデューサーの亀田誠治氏がサウンドプロデュースを担当。いきものがかりの水野良樹が楽曲提供した「春はもうすぐ」、阿部真央が作詞作曲した「喝采」、DREAMS COME TRUE「何度でも」のカバーのほか、山本本人が作詞作曲した楽曲も多数収録されている。
本作は初回DVD付盤、通常盤の2形態。初回盤のDVDには「JOKER」のミュージックビデオとメイキング映像が収録される。
■山本彩『identity』収録曲
01. JOKER 作詞：山本彩・いしわたり淳治 作曲：山本彩 編曲：亀田誠治
02. Wings 作詞・作曲：Carlos K. & Seiji Kameda 編曲：亀田誠治 & Carlos K.
03. 夢の声 作詞・作曲：ヒロイズム & Seiji Kameda 編曲：亀田誠治
04. Let’s go crazy 作詞・作曲：山本彩 編曲：亀田誠治
05. ゆびきり 作詞・作曲：山本彩 編曲：亀田誠治
06. サードマン 作詞・作曲：山本彩 編曲：亀田誠治
07. どうしてどうして 作詞：山本彩・いしわたり淳治 作曲：山本彩 編曲：亀田誠治
08. 愛せよ 作詞：阿久悠 作曲：水野良樹 編曲：亀田誠治
09. 何度でも 吉田美和 作曲：中村正人・吉田美和 編曲：亀田誠治
10. 喝采作詞・作曲：阿部真央 編曲：亀田誠治
11. 陸の魚 山本彩・いしわたり淳治 作曲：山本彩 編曲：亀田誠治
12. 春はもうすぐ 作詞・作曲：水野良樹 編曲：亀田誠治
13. 蛍 作詞・作曲：山本彩 編曲：亀田誠治