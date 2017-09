【オリコン】BLACKPINK、アルバム初登場首位デビュー 海外歌手3組目

■禁無断複写転載

韓国の4人組ガールズグループ・ BLACKPINK (ブラックピンク)の日本デビュー作となるミニアルバム『BLACKPINK』(8月30日発売)が発売初週で3.9万枚を売り上げ、9/11付オリコン週間アルバムランキングで1位に初登場した。男女を通じて海外アーティストのデビューアルバムが初登場で1位を獲得したのは、ロシアのガールズデュオ・ t.A.T.u. のデビューアルバム『t.A.T.u.』(2003年3月発売)、BLACKPINKの先輩ガールズグループで昨年解散した 2NE1 のデビューミニアルバム『NOLZA』(2011年9月発売)に次ぎ、史上3組目の快挙となった。BLACKPINKはジス、ジェニー、ロゼ、リサからなる4人組。 BIGBANG らが所属する韓国の大手芸能事務所「YG ENTERTAINMENT」が前出の2NE1のデビュー以来、約7年ぶりのガールズグループとし送り出した。今作には、YouTubeで1億回以上の再生を記録した「BOOMBAYAH」、「AS IF IT'S YOUR LAST」などが収録されている。