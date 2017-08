16人組ダンス&ボーカルグループ THE RAMPAGE from EXILE TRIBEが、12月から単独では初となる全国ツアー『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2017-2018 “GO ON THE RAMPAGE”』を開催することが明らかになった。1月にメジャーデビューし、シングル3枚をリリースしているTHE RAMPAGEは、12月1日の兵庫・神戸公演を皮切りに10ヶ所11公演を開催。メジャーデビュー1年以内の新人としては異例の全公演ホールクラスのツアーとなる。■『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2017-2018 “GO ON THE RAMPAGE”』12月1日(金):兵庫・神戸国際会館12月2日(土):愛媛・松山市民会館12月8日(金):静岡・静岡市民文化会館 大ホール12月18日(月):東京・人見記念講堂12月23日(土):福岡・福岡サンパレス1月12日(金):愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール1月13日(土):広島・広島文化学園HBGホール1月15日(月):大阪・オリックス劇場1月16日(火):大阪・オリックス劇場1月20日(土):宮城・仙台サンプラザホール2月4日(日):新潟・新潟県民会館