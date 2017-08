Aimer、初武道館で1万3000人魅了 センターステージで新曲初披露

歌手・ Aimer (エメ)が29日、自身初となる東京・日本武道館公演『Aimer Live in 武道館 “blanc et noir”』を開催し、深みのあるハスキーボイスで360度ぎっしり満員の1万3000人を酔わせた。

観客にもバンドメンバーにもぐるりと囲まれたセンターステージ。白いドレスをまとったAimerは、堂々と武道館のど真ん中に立ち、1stアルバムの1曲目を飾った「TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR」からスタートした。優しさと力強さを兼ね備えた歌声で「スピカ」「カタオモイ」「March of Time」などを披露。「blanc(白色)」をテーマに掲げた前半は「蝶々結び」で深い感動の余韻を残した。数分間の転換後に、漆黒の闇に包まれた会場の中心に黒いドレスに着替えたAimerが再び登場。TK(凛として時雨)から楽曲提供された「us」を披露し、前半から一転してパワフルでエモーショナルな後半パート「noir(黒色)」が幕を開けた。「Brave Shine」「RE:I AM」といった代表曲をはじめ、10月11日にリリースする13枚目のシングルに収録される新曲「花の唄」を初披露。同曲は、劇場版アニメ『「Fate/stay night[Heven’s Feel]」I.presage flower』(10月14日公開)の主題歌で、劇伴音楽を手がける 梶浦由記 が楽曲提供&プロデュース。Aimerは「デモをいただいた時から、虜(とりこ)になってしまった」と楽曲への思い入れを語った。ライブ終盤には、ベストアルバムの中から「心機一転という気持ちを込めた」という「zero」をパフォーマンスし、4thアルバムのラストナンバー「Stars in the rain」で本編を締めくくった。鳴りやまないアンコールの拍手に応え、ニューシングル収録の新曲「ONE」を初披露。Aimerとしては珍しいアップテンポナンバーで、この日一番の一体感に包まれるなか、ラストはデビュー曲「六等星の夜」。新たなアレンジで生まれ変わり、ニューシングルにも収録される「六等星の夜 Magic Blue ver.」がコニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウンのリニューアル記念テーマソングに決定した。なお、今回のライブは全国26ヶ所の映画館および香港、台湾、韓国でもライブビューイングで生中継された。■Aimer Live in 武道館 “blanc et noir”01. TWINKLE TWINKEL LITTLE STAR02. スピカ03. あなたに出会わなければ04. 星屑ビーナス05. Re:pray06. カタオモイ07. March of Time08. 蝶々結び09. us10. holLow wORlD11. LAST STARDUST12. Brave Shine13. 花の唄14. RE:I AM15. zero16. Stars in the rain【アンコール】17. AM02:0018. ONE19. 六等星の夜