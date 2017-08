【オリコン】SEVENTEEN、ライブDVDが2冠

韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのライブDVD『’17 JAPAN CONCERT Say the name #SEVENTEEN』(8月23日発売)が初週1.1万枚を売り上げ、9/4付週間DVDランキングで総合1位を獲得。ミュージックDVDとBDの売上枚数を合算した総合ミュージック映像ランキングでも1位となった。



本作は、2月に日本で行われたコンサート『’17 JAPAN CONCERT Say the name #SEVENTEEN』のうち、2月21日・22日の横浜アリーナ公演の模様を収録。神戸ワールド記念ホール公演も含めたメイキング映像、100ページに及ぶフォトブックレットも同梱されている。





