ORICON NEWS

  • ホーム
  • 芸能
  • 「告白実行委員会」シリーズTVアニメ化 11・24より6週連続放送

「告白実行委員会」シリーズTVアニメ化 11・24より6週連続放送


HoneyWorks原作の「告白実行委員会」シリーズがTVアニメ化『いつだって僕らの恋は10センチだった。』11月24日より6週連続放送（C）HoneyWorks／「僕10」製作委員会

拡大写真HoneyWorks原作の「告白実行委員会」シリーズがTVアニメ化『いつだって僕らの恋は10センチだった。』11月24日より6週連続放送（C）HoneyWorks／「僕10」製作委員会

　クリエイターユニット・HoneyWorksよる「告白実行委員会」シリーズ原作のテレビアニメ『いつだって僕らの恋は10センチだった。』が、TOKYO MX、BS11ほかで11月24日より6週連続放送される。アニメーション制作は『マギ シンドバッドの冒険』、『Fate／Grand Order - First Order-』を制作したLay-duceが手掛ける。

　同アニメは、ミュージックビデオ「初恋の絵本」や「一分一秒君と僕の」で描かれた物語に新規要素を多数加え、芹沢春輝（CV：鈴村健一）と合田美桜（CV：豊崎愛生）の青春を描く。おなじみのキャラクターたちも登場。神谷浩史戸松遥梶裕貴阿澄佳奈緑川光らの出演が決定している。

■放送情報
TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほか
11月24日スタート、毎週金曜　深0：00　6週連続放送

■スタッフ
原作／音楽：HoneyWorks
総監督：難波日登志
監督：塚田拓郎
シリーズ構成：成田良美
キャラクターデザイン：藤井まき・常盤健太郎
サブキャラクターデザイン：近藤奈都子
アニメーション制作：Lay-duce

■キャスト
芹沢春輝…鈴村健一
合田美桜…豊崎愛生
瀬戸口優…神谷浩史
榎本夏樹…戸松遥
望月蒼太…梶裕貴
早坂あかり…阿澄佳奈
明智咲…緑川光

■公式サイト
http://www.honeyworks-movie.jp/2nd/



関連リンク

タグ

オリコントピックス

ワンクリック投票

あなたの注目GIRLはどっち?

ワンクリック投票に参加する