「告白実行委員会」シリーズTVアニメ化 11・24より6週連続放送
クリエイターユニット・HoneyWorksよる「告白実行委員会」シリーズ原作のテレビアニメ『いつだって僕らの恋は10センチだった。』が、TOKYO MX、BS11ほかで11月24日より6週連続放送される。アニメーション制作は『マギ シンドバッドの冒険』、『Fate／Grand Order - First Order-』を制作したLay-duceが手掛ける。
同アニメは、ミュージックビデオ「初恋の絵本」や「一分一秒君と僕の」で描かれた物語に新規要素を多数加え、芹沢春輝（CV：鈴村健一）と合田美桜（CV：豊崎愛生）の青春を描く。おなじみのキャラクターたちも登場。神谷浩史、戸松遥、梶裕貴、阿澄佳奈、緑川光らの出演が決定している。
■放送情報
TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほか
11月24日スタート、毎週金曜 深0：00 6週連続放送
■スタッフ
原作／音楽：HoneyWorks
総監督：難波日登志
監督：塚田拓郎
シリーズ構成：成田良美
キャラクターデザイン：藤井まき・常盤健太郎
サブキャラクターデザイン：近藤奈都子
アニメーション制作：Lay-duce
■キャスト
芹沢春輝…鈴村健一
合田美桜…豊崎愛生
瀬戸口優…神谷浩史
榎本夏樹…戸松遥
望月蒼太…梶裕貴
早坂あかり…阿澄佳奈
明智咲…緑川光
■公式サイト
http://www.honeyworks-movie.jp/2nd/
同アニメは、ミュージックビデオ「初恋の絵本」や「一分一秒君と僕の」で描かれた物語に新規要素を多数加え、芹沢春輝（CV：鈴村健一）と合田美桜（CV：豊崎愛生）の青春を描く。おなじみのキャラクターたちも登場。神谷浩史、戸松遥、梶裕貴、阿澄佳奈、緑川光らの出演が決定している。
■放送情報
TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほか
11月24日スタート、毎週金曜 深0：00 6週連続放送
■スタッフ
原作／音楽：HoneyWorks
総監督：難波日登志
監督：塚田拓郎
シリーズ構成：成田良美
キャラクターデザイン：藤井まき・常盤健太郎
サブキャラクターデザイン：近藤奈都子
アニメーション制作：Lay-duce
■キャスト
芹沢春輝…鈴村健一
合田美桜…豊崎愛生
瀬戸口優…神谷浩史
榎本夏樹…戸松遥
望月蒼太…梶裕貴
早坂あかり…阿澄佳奈
明智咲…緑川光
■公式サイト
http://www.honeyworks-movie.jp/2nd/