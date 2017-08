C&K、CLIEVY栃木凱旋ライブに1万人沸く 「紅白出場」猛アピール

男性2人組ボーカルユニット・ C&K が26日、メンバーのCLIEVYの地元・栃木県小山市の小山運動公園 陸上競技場で野外フリーライブ『CK無謀な挑戦状 Case3〜紅白への道!紅白行こう(150)とかけて!! 150分一本勝負!!! 日頃の感謝を込めてまさかの無料!!!〜in 小山』を開催。同市最大規模のライブで1万人を沸かせ、悲願の『NHK紅白歌合戦』出場をアピールした。

スーパーハイトーンボイスで知られるCLIEVYの凱旋ライブは、地元の自治体や企業の全面協力で開催された。櫓(やぐら)が組まれ、提灯、出店など「盆踊り」会場さながらで、装飾も『紅白』仕様の紅と白で施された。ライブ開始前には栃木県小山市長のみならず、KEENの故郷・鹿児島県鹿屋副市長も登壇し、C&Kがデビュー以来目標に掲げている「紅白出場」が実現するよう後押しした。家族連れも多く集まり、ご当地食材を使用したフードエリアもフェスのような盛り上がりのなか、話題の新曲「Y」をはじめ、全26曲を披露。CLIEVYは「全国津々浦々、僕の地元・栃木県小山市に来てくれてありがとうございます。この会場は僕が中学生の時マラソン大会が行われていた会場なんですが、まさか十何年後にこうやって帰ってこられるとは思ってもいませんでした。たくさんの仲間と一緒に戻ってこれて幸せです。こういう無謀な挑戦を続けることが紅白へという目標につながっていってくれたらと思います」と感無量の表情だった。10月14日にはKEENの地元、鹿児島県鹿屋市で大規模な野外ライブを実施する。■『CK無謀な挑戦状 Case3〜紅白への道!紅白行こう(150)とかけて!! 150分一本勝負!!! 日頃の感謝を込めてまさかの無料!!!〜in 小山』01. C&K IX02. to di Bone03. へべれけ宣言04. ジャパンパン〜日本全国地元化計画〜05. 笑えや歌えや06. パーティー☆キング07. AM4:2808. JOY A LIFE09. みんなのうた10. C&K 011. SUNSHINE12. APAP13. Under the Moonlight14. Y15. キミノ言葉デ16. ONCE MORE17. 主役はU18. 愛を浴びて、僕がいる19. 道20. MENDOKUSE21. 終わりなき輪舞曲22. ワタタリカ23. 踊LOCCA〜around the world 新たなる冒険〜24. 入浴25. 帰れ【アンコール】26. 梅雨明け宣言