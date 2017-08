【オリコン】桑田佳祐、ソロアルバム今年度最高売上で首位 ソロ30周年に華

■禁無断複写転載

ソロ活動30周年を迎える歌手・ 桑田佳祐 の6年半ぶりとなるオリジナルアルバム『がらくた』(8月23日発売)が発売初週で16.8万枚を売り上げ、9/4付オリコン週間アルバムランキング1位に初登場した。ソロアルバム1位獲得は、『TOP OF THE POPS』(2002年11月発売)から4作連続通算6作目。初週売上16.8万枚は、今年度のソロアーティストによるアルバム売上枚数部門で暫定1位に立った。今作には2013年3月発売のシングル「Yin Yang(イヤン)」から、昨年発売の「ヨシ子さん」「君への手紙」、さらには4月から放送中のNHK連続テレビ小説『ひよっこ』主題歌「若い広場」までバラエティーに富んだ全15曲を収録。タイトルには、「ありとあらゆる要素が無作為に積み上げられた“がらくた”の中にこそ、ものごとの本質や素晴らしさが宿っている」との意味が込められている。 サザンオールスターズ の桑田は、1987年10月6日にシングル「悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE)」でソロデビューし、まもなく30周年。本作を引っ提げ、10月17日からは全国アリーナ&5大ドームツアー(10ヶ所18公演)をスタートさせる。