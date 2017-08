人気テレビアニメのBlu-ray Disc(以下BD)第5巻『GRANBLUE FANTASY The Animation 5(完全生産限定版)』(8月23日発売)が初週で1.7万枚を売り上げ、9/4付週間BDランキングで総合1位に初登場した。第1巻で初登場3位にランクインし、3巻で2位を獲得するなど全巻でTOP5入りしていたが、総合1位は今回が初となった。以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: GRANBLUE FANTASY The Animation 5(完全生産限定版) / アニメーション2位: ゴースト・イン・ザ・シェル ブルーレイ+DVD+ボーナスブルーレイセット / スカーレット・ヨハンソン 3位: 劇場版 黒執事 Book of the Atlantic(完全生産限定版) / アニメーション4位: 活撃 刀剣乱舞 2(完全生産限定版) / アニメーション5位: 冴えない彼女の育てかた♭ 2(完全生産限定版) / アニメーション6位: SING/シング ブルーレイ+DVDセット / アニメーション7位: エロマンガ先生 3(完全生産限定版) / アニメーション8位: 「君の名は。」Blu-ray スタンダード・エディション / アニメーション9位: ブレイブウィッチーズ Blu-ray限定版 特別編 / アニメーション10位: T.M.R. LIVE REVOLUTION’16-’17 -Route 20- LIVE AT NIPPON BUDOKAN(初回生産限定盤) / T.M.Revolution 11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。